Βάσια Παναγοπούλου: «Κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου, κοιτούσα το ταβάνι και προσευχόμουν μην καταλήξω ψώνιο»

Η Βάσια Παναγοπούλου, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά των Ανδρέα Γεωργίου - Βάνας Δημητρίου- Κούλλη Νικολάου στον ΣΚΑΪ , «Μπλε Ώρες», μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τα πρώτα της βήματα δίπλα στον Γιάννη Δαλιανίδη, αλλά και για τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού.

«Από το πρώτο έτος της σχολής ξεκίνησα να εργάζομαι με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Είχα την τύχη στα πρώτα μου βήματα να βρεθώ στα δικά του χέρια και να μάθω πολλά πράγματα, πέρα από τα τεχνικά. Έμαθα τι θα πει επαγγελματισμός, να σέβεσαι, να είσαι στην ώρα σου», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Όταν η συζήτηση πήγε στη συνεργασία της με τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Σταμάτη Γαρδέλη και Παύλο Ευαγγελόπουλο με τους οποίους συμπρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες της δεκαετίας του ’80 που έχουν αφήσει εποχή, η Βάσια Παναγοπούλου ανέφερε:

«Συνεργαστήκαμε υπέροχα, αλλά δεν γίναμε παρέα, με την έννοια να βγαίνουμε έξω μαζί και να είμαστε κολλητοί. Ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία.

Εγώ ήμουν συγκεντρωμένη τότε να τελειώσω τη σχολή, δεν υπήρχε χρόνος για έξω. Ήταν μια περίοδος με πολύ σκληρή δουλειά και άγχος.

Επιπλέον, οι εκδηλώσεις του κόσμου ήταν τόσο έντονες που γύριζα στο σπίτι μου, κλειδωνόμουν στο δωμάτιο μου, κοιτούσα το ταβάνι και προσευχόμουν μην τυχόν και τρελαθώ και καταλήξω ψώνιο.

Ο κόσμος είχε ακραίες αντιδράσεις. Θυμάμαι να βγαίνουμε κάπου όλοι μαζί και να πέφτουν πάνω μας, κυρίως πάνω στον Σταμάτη και να του σκίζουν το πουκάμισο για να έχουν κάτι δικό του».