Βασίλειος Κωστέτσος: «Αν σκηνοθετούσα την Οδύσσεια, θα έπαιρνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ»

Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, πολύ πριν ξεκινήσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχει απασχολήσει με το παραπάνω την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα κυρίως με αφορμή τη Λουπίτα «Ωραία Ελένη» και τώρα ο Βασίλειος Κωστέτσος, μέσω Instagram, έγραψε ποια θα έπαιρνε εκείνος για τον ρόλο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βασίλειος Κωστέτσος για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης θα έπαιρνε τη Ναόμι Κάμπελ και για τον ρόλο του Πάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσεια και ήθελα να δώσω μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, αντίστοιχα!

Θα ήταν ένας υπέροχος, σύγχρονος συνδυασμός, απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό! Άλλωστε, δεν υπάρχει ρατσισμός στον αθλητισμό ή στη μόδα, πόσω μάλλον στον κινηματογράφο ή τη μυθοπλασία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Συνόδεψε δε την ανάρτησή του με μια φωτοφραφία που απεικόνιζε το πρωταγωνιστικό του δίδυμο στην Τροία με τα κατάλληλα κοστούμια.