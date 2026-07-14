Μενού

Βασίλειος Κωστέτσος: «Αν σκηνοθετούσα την Οδύσσεια, θα έπαιρνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος μέσω Instagram έγραψε πως θα έπαιρνε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης στην Οδύσσεια.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλειος Κωστέτσος
Βασίλειος Κωστέτσος | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, πολύ πριν ξεκινήσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχει απασχολήσει με το παραπάνω την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα κυρίως με αφορμή τη Λουπίτα «Ωραία Ελένη» και τώρα ο Βασίλειος Κωστέτσος, μέσω Instagram, έγραψε ποια θα έπαιρνε εκείνος για τον ρόλο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βασίλειος Κωστέτσος για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης θα έπαιρνε τη Ναόμι Κάμπελ και για τον ρόλο του Πάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

«Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσεια και ήθελα να δώσω μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, αντίστοιχα!

Θα ήταν ένας υπέροχος, σύγχρονος συνδυασμός, απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό! Άλλωστε, δεν υπάρχει ρατσισμός στον αθλητισμό ή στη μόδα, πόσω μάλλον στον κινηματογράφο ή τη μυθοπλασία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Συνόδεψε δε την ανάρτησή του με μια φωτοφραφία που απεικόνιζε το πρωταγωνιστικό του δίδυμο στην Τροία με τα κατάλληλα κοστούμια.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE