Βασίλης Μπισμπίκης: Με κινήσεις καράτε σαρώνει στο Instagram

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ξάφνιασε τους διαδικτυακούς του φίλους με μια ανάρτηση που δεν θύμιζε σε τίποτα τις συνηθισμένες του εμφανίσεις.
Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο όπου, με ένταση και πάθος, εκτελεί κινήσεις καράτε συνοδευόμενες από χαρακτηριστικά επιφωνήματα, δημιουργώντας μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο ταινία δράσης παρά καθημερινό στιγμιότυπο.
Η επιλογή του να μοιραστεί αυτό το ιδιαίτερο κλιπ δεν ήταν τυχαία. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για έναν ευρηματικό τρόπο να προϊδεάσει το κοινό για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», όπου ο Μπισμπίκης έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η ταινία υπόσχεται ένταση, συγκρούσεις και δυνατές ερμηνείες, στοιχεία που φαίνεται πως ο ηθοποιός θέλησε να υπαινιχθεί μέσα από το χιουμοριστικό αλλά και δυναμικό βίντεο.
- 2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες
- Βορίζια: Δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο γαμπρός του Φανούρη - Την «πάπια» κάνει και ο 48χρονος
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας
- Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός, που είδαμε στον τελευταίο Λάνθιμο, έχει το καλύτερο YouTube στον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.