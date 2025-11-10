Μενού

Βασίλης Μπισμπίκης: Με κινήσεις καράτε σαρώνει στο Instagram

Ο Μπισμπίκης στήνει το δικό του σόου πριν τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Μπισμπίκης σπαμσένη φλέβα
Βασίλης Μπισμπίκης | Instagram / @bisbikis.vasilis
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ξάφνιασε τους διαδικτυακούς του φίλους με μια ανάρτηση που δεν θύμιζε σε τίποτα τις συνηθισμένες του εμφανίσεις.

Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο όπου, με ένταση και πάθος, εκτελεί κινήσεις καράτε συνοδευόμενες από χαρακτηριστικά επιφωνήματα, δημιουργώντας μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο ταινία δράσης παρά καθημερινό στιγμιότυπο.

Η επιλογή του να μοιραστεί αυτό το ιδιαίτερο κλιπ δεν ήταν τυχαία. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για έναν ευρηματικό τρόπο να προϊδεάσει το κοινό για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», όπου ο Μπισμπίκης έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία υπόσχεται ένταση, συγκρούσεις και δυνατές ερμηνείες, στοιχεία που φαίνεται πως ο ηθοποιός θέλησε να υπαινιχθεί μέσα από το χιουμοριστικό αλλά και δυναμικό βίντεο.

