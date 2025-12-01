«Βέλη» μεταξύ Ακρίτα - Μελέτη: «Θα κινηθεί νομικά εναντίον μου, μακάρι» - «Σταματήστε να έχετε εμμονές»

Νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στην Έλενα Ακρίτα και την Ελεονώρα Μελέτη υπήρξε χθες Κυριακή (30/11), όταν σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της με αφορμή τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική».

Ωστόσο, άμεση ήταν η αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία της ξεκαθάρισε τη στάση της, γράφοντας στα σχόλια της ανάρτησης.

Διαβάστε επίσης - Ελεονώρα Μελέτη: «Θα κινηθώ νομικά για τον χαρακτηρισμό τρανσφοβική»

«Η ευρωβουλεύτρια της ΝΔ Ελεονώρα_τα φύλα είναι δύο_Μελέτη θα κινηθεί νομικά εναντίον μου για τον χαρακτηρισμό "τρανσφοβική". Be my guest. Μακάρι να το κάνει.

Και να εξηγήσει στο δικαστήριο πώς μια πολιτικός που είπε "Τα φύλα είναι δύο, κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες" δεν είναι ακραία τρανσφοβική. Γιατί είναι.

Για να μην το κουράζουμε. Η φράση "τα φύλα είναι δύο" δεν αποτελεί επιστημονικό αξίωμα. Η ταυτότητα φύλου είναι νευροβιολογικά θεμελιωμένη και δεν ταυτίζεται με τα γεννητικά όργανα. Το "δύο φύλα" είναι ιστορική κοινωνική απλούστευση, όχι επιστημονικό δεδομένο», έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.

Μετά από λίγη ώρα η Ελεονώρα Μελέτη της απάντησε, γράφοντας:

«Κυρία Άκριτα ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, σας παρακαλώ σταματήστε να έχετε εμμονές! Είναι η δεύτερη φορά που μου επιτίθεστε ενώ δεν έχω βάλει το όνομά σας στο στόμα μου! Η δεύτερη φορά!

Όχι μόνο δεν είπα ποτέ ότι θα κινηθώ νομικά εναντίον σας, αλλά στην εκπομπή της κας Γερμανού εξήγησα αναλυτικά ενάντια σε ποιους θα κινηθώ νομικά κ ανέλυσα ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ νομικά εναντίον σας. Για όνομα του Θεού σταματήστε επιτέλους να το κάνετε αυτό. Είναι η δεύτερη φορά. Σας σέβομαι, δεν ασχολούμαι μαζί σας, ακόμα και όταν το κάνετε εσείς, αλλά επιτέλους φτάνει…

Και μια παράκληση. Να γράφετε την άποψή σας, γιατί έχει κοινό. Αλλά όταν τη γράφετε, καλό είναι να έχετε ολοκληρωμένη άποψη και να μην βασίζεστε σε τίτλους γιατί καταλήγετε να λέτε την άποψή σας για τίτλους και όχι για απόψεις.

Αν το είχατε κάνει, θα είχατε διαβάσει πως στην τοποθέτησή μου ΤΑ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΑ άτομα συμπεριλαμβάνονται στα δύο φύλα, ενώ θα γνωρίζατε πως τα άτομα που δηλώνουν «μαντζουράνες» «μπανάνες» κλπ είναι αληθινά περιστατικά που έχουν αναλυθεί από ψυχίατρο, εδώ και τρία χρόνια στο podcast μου με τίτλο: τα 52 κοινωνικά φύλα. Είστε και δημοσιογράφος και έχετε ευθύνη να γνωρίζετε».