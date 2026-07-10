Biased Beast: «Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; - «Στην Επίδαυρο, άμα θέλω, πάω και εγώ για ακρόαση»

Ο Biased Beast, τον οποίο φέτος βλέπαμε στο Your Face Sounds Familiar, ήταν καλεσμένος χθες στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μεταξύ άλλων, στη συνεργασία του με την Πάολα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η γνωστή τραγουδίστρια, ενώ τόνισε πως, εάν ήθελε να κάνει ακρόαση για την Επίδαυρο, θα μπορούσε να το κάνει.

«Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου είναι μωρέ και στο μαγαζί με την Πάολα αν το έβλεπες ζωντανά… Μην πω τώρα ότι σου φέρνει από Σαίξπηρ», απάντησε ο Biased Beast στο 3:20 του παρακάτω βίντεο.

«Στην Επίδαυρο, άμα θέλω, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά όπως όλοι οι άλλοι ηθοποιοί. Κοίταξε να δεις, το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό.

Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα και αυτά. Είναι ένας συμβιβασμός, αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή άμα το δεις, δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ.

Πάλι ο εαυτός μου είμαι. Και κάνω κάτι πολύ θεατρικό, άρα αυτή τη θεατρικότητα, αυτή την παιδεία την φέρνω και πάνω στη σκηνή. Μπορεί να μην είναι ο Σαίξπηρ, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο εκεί σε αυτό το χώρο», ανέφερε στη συνέχεια ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Αν δει κανείς το σόου ως Biased Beast, είναι, σου λέω, πολύ θεατρικό. Στην Αμερική τουλάχιστον δεν βάζουν τους καλλιτέχνες σε τόσα πολλά κουτιά, όπως εδώ. Άρα, μπορεί κάποιος σήμερα να παίζει στο Broadway και αύριο σε νυχτερινό κέντρο», είπε ο Biased Beast.