Your Face Sounds Familiar: Μεγάλη νικήτρια η Μαριλού Κατσαφάδου - «Δεν το περίμενα»

Η Μαριλού Κατσαφάδου αναδείχθηκε η νικήτρια στον χθεσινό (5/7) Mεγάλο Τελικό του Your Face Sounds Familiar με την ίδια να δηλώνει μετά το τέλος του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 πως δεν το περίμενε και δεν ήταν προετοιμασμένη.

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Να θυμίσουμε ότι τη νίκη στο χθεσινό (5/7) τελευταίο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar διεκδίκησαν εκτός από τη Μαριλού Κατσαφάδου, ο Μέμος Μπεγνής, ο Biased Beast και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Στη σκηνή, βέβαια, ανέβηκαν και οι υπόλοιποι παίκτες πoυ συμμετείχαν στον φετινό κύκλο, δίνοντας όλοι τον καλύτερό τους εαυτό.

«Το κοινό μας, εδώ στο πλατό, ψήφισε και αποφάσισε ο ή η καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και είναι νικητής του YFSF 2026 να είναι… η Μαριλού Κατσαφάδου», είπε ο Σάκης Ρουβάς κατά τις δύο παρά μετά τα μεσάνυχτα όταν το Your Face Sounds Familiar έφτανε πια στο τέλος του.

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς.

Να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν που ήμασταν μαζί στο καμαρίνι, το αιώνιο καμαρίνι. Κάθε 10 χρόνια βρισκόμαστε, ελπίζαω να ξαναβρεθούμε νωρίτερα. Πάρα πολλά και έντονα τα συναισθήματα», δήλωσε η Μαριλού Κατσαφάδου μετά τη νίκη της, η οποία χθες (5/7) μεταμφιέστηκε σε Τζόνι Κας (Johnny Cash).

Να αναφέρουμε ότι τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, τρίτος βγήκε ο Biased Beast, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρα.