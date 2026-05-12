Βίκυ Λέανδρος: Η selfie με τον Ακύλα πριν από την έναρξη του Α' Ημιτελικού της Eurovison

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Α' Ημιτελικού της Eurovision, ο Ακύλας φωτογραφήθηκε μαζί με τη Βίκυ Λέανδρος.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή», εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Λέανδρος.

Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί ως guest star στην έναρξη του Α' Ημιτελικού της Eurovision με μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας «L’amour est bleu».

Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών, αφήνοντας ιστορία στον διαγωνισμό.

Σχολιάζοντας το «Ferto» και τις φωνητικές ικανότητες του Ακύλα, δήλωσε αισιόδοξη στο «Στούντιο 4» για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, χαρούμενο, και ο Ακύλας τα καταφέρνει πολύ καλά. Είναι νέος και φρέσκος και πιστεύω μπορεί να βρεθεί σίγουρα στις πρώτες θέσεις».

Η Βίκυ Λέανδρος, η οποία είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967 και το 1972. Τη δεύτερη χρονιά είχε χαρίσει στη χώρα τη νίκη, ερμηνεύοντας το εμβληματικό Après toi, που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision.