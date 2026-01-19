Blue Monday: Πώς ο μύθος της πιο καταθλιπτικής μέρας του χρόνου μας κάνει να χάνουμε χρήματα

Το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 19 Ιανουαρίου κι αυτό ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει: Έφτασε η «πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου», γνωστή και ως Blue Monday.

Τα διαφημιστικά περί κατάθλιψης έχουν πάρει φωτιά και εταιρείες κολοσσοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά το φαινόμενο. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν, αν η μέρα αυτή είναι κάτι περισσότερο από ένα μάρκετινγκ κόλπο, η Δρ. Sandra Primiano, καταξιωμένη ψυχολόγος και ανώτερη διευθύντρια του EAP, δεν ενέδωσε στον «μύθο», αλλά αρνήθηκε επίσης να απορρίψει το υποκείμενο ζήτημα.

«Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε την ψυχική υγεία μας, ειδικά κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, επειδή υπάρχει μια πραγματική αλλαγή και οι άνθρωποι την αισθάνονται και βλέπεις τον αντίκτυπό της», δήλωσε η Primiano, ενώ η ημερομηνία αυτή καθαυτή είναι πιθανώς ψευδοεπιστήμη, συμφωνεί ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία.

«Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο για εκείνη την ημέρα, ειδικά επειδή είναι η πιο καταθλιπτική ημέρα. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, είτε πρόκειται για αλλαγές στο φως της ημέρας, είτε για το ότι είμαστε λιγότερο δραστήριοι ή λιγότερο κοινωνικοί. Είναι δύσκολοι μήνες», είπε.

Ωστόσο, ναι μια μέρα που (θέλουν να) είναι βουτηγμένη στην κατάθλιψη σίγουρα μας επηρεάζει σε περισσότερους τομείς από όσους μπορούμε να φανταστούμε και πρώτα από όλα στον εργασιακό τομέα.

Η εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD), η κατάθλιψη και η κακή διάθεση εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το άτομο, εξηγεί η ψυχολόγος.

Η στάση των εργαζομένων, σε συνδυασμό με ορατή κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση συγκέντρωσης και απόδοσης στην εργασία και αυτό μπορεί να επηρεάσει κατ'επέκταση μέχρι και το πορτοφόλι μας. Ο χειμερινός καιρός αποθαρρύνει επίσης τις δραστηριότητες που συνήθως ενισχύουν την ανθεκτικότητα υποστήριξης. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι μια μετρήσιμη αύξηση της κατάθλιψης και της εξάντλησης κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, που οδηγεί σε προβλήματα παραγωγικότητας και κερδοφορίας.

Γι' αυτό η Primiano προτρέπει τους εργοδότες να παρακολουθούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά. «Αν γνωρίζετε τους υπαλλήλους σας και τις ομάδες σας, είναι πιο πιθανό να αντιληφθείτε αλλαγές που είναι διαφορετικές και που φαίνεται να διαταράσσουν τον τρόπο συμπεριφοράς, τα συναισθήματα και την απόδοση τους στο χώρο εργασίας», πρόσθεσε.

Επίσης, το να λύσεις την δυσλειτουργία στην εργασία που προέρχεται από τα καταθλιπτικά στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου είναι επίσης κοστοβόρο. Ωστόσο, η Primiano δίνει εναλλακτικές λύσεις που δεν κοστίζουν αλλά μας βοηθούν σημαντικά. «Οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις συχνά δεν κοστίζουν τίποτα. Η ομαλοποίηση των συζητήσεων σχετικά με την ψυχική υγεία, ιδίως σε ομαδικές συναντήσεις, ατομικές συναντήσεις και καθημερινές αλληλεπιδράσεις, δημιουργεί μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν την άποψή τους πριν τα προβλήματα κλιμακωθούν.

«Πρόκειται για την εξεύρεση λύσεων που είναι περιεκτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον οργανισμό, να είμαστε προληπτικοί σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων και να μην περιμένουμε να προκύψει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε η ειδικός.