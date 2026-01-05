«Βοηθήστε τον Μίκι Ρουρκ να μείνει στο σπίτι του»: Ξεκίνησε έρανος για τα νοίκια που χρωστά

Ο ηθοποιός Μίκι Ρουρκ στρέφεται σε πλατφόρμα που διοργανώνει εράνους προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρωστά σε νοίκια. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό ότι ο 73χρονος απειλείται με έξωση καθώς χρωστά περίπου 60.000 δολάρια στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που μένει στο Λος Άντζελες.

Τώρα, ο Μίκι Ρουρκ ζητά από τους φανς του να συγκεντρώσουν το ποσό μέσω του GoFundMe.

Η Λία Τζοέλ Τζόουνς — φίλη και μέλος της ομάδας διαχείρισης του Ρουκ, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter — οργάνωσε τον έρανο για τη συγκέντρωση χρημάτων, που ξεκίνησε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Με τίτλο «Βοηθήστε τον Μίκι Ρουρκ να μείνει στο σπίτι του», το GoFundMe έχει δηλωμένο στόχο συγκέντρωσης χρημάτων ύψους 100.000 δολαρίων και συγκέντρωσε λίγο περισσότερα από 1.500 δολάρια μέσα στις πρώτες έξι ώρες.

«Ο Μίκι Ρουρκ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη και επείγουσα κατάσταση: κινδυνεύει να εκδιωχθεί από το σπίτι του», αναφέρει στην περιγραφή ο έρανος. «Η ζωή δεν κυλάει πάντα ομαλά και, παρά όλα όσα έχει δώσει ο Μίκι μέσα από την εργασία και τη ζωή του, τώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη οικονομική στιγμή που έχει θέσει σε κίνδυνο την κατοικία του.

Ο στόχος είναι να δοθεί στον Μίκι λίγη σταθερότητα και ηρεμία σε μια αγχωτική περίοδο, ώστε να μπορεί να μείνει στο σπίτι του και να έχει τον χώρο να σταθεί ξανά στα πόδια του», συνεχίζει η περιγραφή της εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων.

«Οποιαδήποτε δωρεά, ανεξάρτητα από το μέγεθος, θα κάνει πραγματική διαφορά. Αν δεν μπορείτε να συνεισφέρετε, η κοινοποίηση αυτής της σελίδας είναι επίσης μια τεράστια βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις λεπτομέρειες, ο έρανος διεξάγεται με τις ευλογίες του Μίκι Ρουρκ.