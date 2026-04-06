Λίζα Κούντροου για πρώτη φορά: «Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα, με αποκαλούσαν το 6ο Φιλαράκι»

Η Λίζα Κούντροου παραδέχεται σε συνέντευξή της ότι παρόλη την τεράστια επιτυχία της σειράς «Φιλαράκια» η καριέρα της δεν πήρε ποτέ ώθηση. «Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», είπε σε συνέντευξή της στην Independent. «Υπήρχαν ορισμένα μέλη [της εταιρείας ταλέντων μου] που απλώς με αποκαλούσαν "το 6ο Φιλαράκι"».

Υπενθυμίζεται ότι η Λίζα Κούντροου ενσάρκωσε τη Φοίβη Μπουφέ στην παίζοντας δίπλα στους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλανκ και Μάθιου Πέρι.

Η σειρά «Φιλαράκια» είχε διάρκεια 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004.Παρόλο που η Κούντροου κέρδισε Emmy το 1998 στην κατηγορία Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου στην κωμική σειρά για την ερμηνεία της, είπε ότι πολλοί δεν πίστευαν ότι θα είχε διάρκεια στο Χόλιγουντ.

«Δεν υπήρχε όραμα για μένα και δεν υπήρχαν προσδοκίες για το είδος της καριέρας που θα μπορούσα να έχω», θυμάται. «Υπήρχε μόνο το, "τι τύχη είχε που μπήκε σε αυτή τη σειρά"».

Διαβάστε ακόμα: Pivot: Βρέθηκε η λύση στο viral πρόβλημα του καναπέ από τα Φιλαράκια

Παράλληλα, η Κούντροου αναφέρθηκε πρόσφατα στις διαφορές που είχε στην πραγματικότητα από τον χαρακτήρα της «Φοίβη».

«Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά από μένα», μοιράστηκε. «Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω αυτά που έλεγε και έκανε. Όχι με ενοχλητικό τρόπο, ήταν διασκεδαστικό.»

«Κατά τη διάρκεια 10 χρόνων, λίγο από εκείνη ήρθε μέσα μου, χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για πνευματικότητα και άλλα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω.»

Η Κούντροου τόνισε ότι η Φοίβη δεν ήταν «χαζή», όπως κάποιοι ίσως την αντιλαμβάνονταν.

«Την εποχή εκείνη, ήταν σαν, "Είναι τόσο χαζή. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζούς ρόλους;" Και σκεφτόμουν, Είναι χαζή; Για μένα, δεν ήταν.»