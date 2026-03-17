Βόσσου: Η αυθόρμητη αντίδραση στην ερώτηση αν θα παντρέψει τον Μικρούτσικο με τη Μαστραγγελή

Για πάνω από μια δεκαετία η τραγουδίστρια Σοφία Βόσσου υπήρξε ζευγάρι με τον Ανδρέα Μικρούτσικο ο οποίος σύντομα ετοιμάζεται να κάνει τον τέταρτο γάμο του.

Οι σχέσεις της τραγουδίστριας με τον πρώην σύντροφό της και την επί χρόνια σύντροφό του Ελένη Μαστραγγελή είναι άριστες και συχνά έχουν φωτογραφηθεί όλοι μαζί σε γιορτές μέσα στα χρόνια.

Αλλά όπως λέει η Σοφία Βόσσου τα πράγματα έχουν όρια και δεν θα έφτανε στο σημείο να τον παντρέψει.

Διαβάστε ακόμα: Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο

«Χαίρομαι πάρα πολύ, εύχομαι τα καλύτερα, είναι τόσα χρόνια μαζί, η Ελένη έχει σταθεί βράχος δίπλα του στις δυσκολίες, όχι στα εύκολα. Τον αγαπάει αληθινά! Είμαστε οικογένεια με τον Ανδρέα» ανέφερε η Σοφία Βόσσου σε δήλωσή της στο Breakfast@Star.

Όταν ρωτήθηκε αν θα γινόταν κουμπάρα στον επικείμενο γάμο του, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Μωρ' δεν θα φτάσω μέχρι εκεί! Δεν γίνεται να τον παντρέψω! Υπάρχουν κάποια όρια στα πράγματα. Ξέρει η Ελένη πόσο τη λατρεύω αλλά να σεβόμαστε» είπε χαρακτηριστικά.