Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο θέλησε η Ελένη Βουλγαράκη να απαντήσει στα προσβλητικά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για εκείνη και τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Σε story που ανέβασε η Ελένη Βουλγαράκη στο Instagram έγραψε τα ακόλουθα:

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κ. Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές σκέψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνίστικες απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να "δικαιωθείς". Κ. Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι "σύγχρονο" για μια γυναίκα;

Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επιλέξει αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση.

Αν αυτό για εσάς λέγεται "φορτώνω τα προβλήματα μου", είναι πραγματικά λυπηρό. "Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά – αριστερά" είπατε! Για εσάς, αυτό είναι η γυναίκα που αγαπάει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;”.

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι. Ευχαριστώ, λοιπόν, τη Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο.

Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες "συγνώμη" όταν έχεις προσβάλλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. Με όλο τον σεβασμό».

Το insta story της Ελένης Βουλγαράκη | @voulgaraki_el - Instagram