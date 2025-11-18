Βρείτε τις διαφορές: Η Ιωάννα Μάνδρου έδωσε συνέντευξη με την δίδυμη αδελφή της - «Αρρωσταίνουμε μαζί»

Η Ιωάννα Μάνδρου έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη μαζί με την δίδυμη αδελφή της Χριστίνα και θα λέγαμε ότι είναι...copy - paste.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ, με την αδελφή της, η οποία είναι συμβολαιογράφος. Ήταν ντυμένες και βαμένες με τον ίδιο τρόπο, ενώ μέχρι και η φωνή τους έχει ελάχιστες δαιφορές, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολο να τις ξεχωρίσει κανείς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, Μίλησαν για την ομοιότητά τους και το μεγάλο τους δέσιμο, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες.

«Δεν θα δοκιμάσουμε και οι δύο τα ρούχα που θα αγοράσουμε»

Οι δύο αδελφές, θέλοντας να δείξουν ότι έχουν λειτουργούν ως «ένα» δήλωσαν: «Δεν θα δοκιμάσουμε και οι δύο, θα το δοκιμάσει η μία και θα το πάρουμε και οι δύο», είπαν, με τη Χριστίνα Μάνδρου να διηγείται ότι πήραν τα ίδια παπούτσια χωρίς να το ξέρουν.

«Έχει δημιουργηθεί ένα κοινό γούστο. Εγώ αυτό το παπούτσι το πήρα χωρίς να ξέρω ότι η αδελφή μου έχει πάρει το ίδιο. Σήμερα τα είδα και τις λέω "τα έχεις πάρει και εσύ;"», είπε η Χριστίνα Μάνδρου, με την αδελφή της Ιωάννα να συμπληρώνει: «Εγώ είμαι σπάταλη και η Χριστίνα μου φωνάζει -και δεν το είπα για το παπούτσι για να μη μου φωνάξει».

Όσον αφορά τα ρούχα που επέλεξαν στην εκπομπή τα οποία είναι ίδια, εξήγησαν ότι τα είχαν πάρει συνειδητά. «Το ρούχο το είχαμε πάρει συνειδητά. Όχι για την περίσταση. Έχουμε πολλά όμοια, και επιπλέον αλλάζουμε μεταξύ μας ρούχα».

Εκτός από την εμφάνιση, μίλησαν για τον σχεδόν «μαγικό» θα λέγαμε, τρόπο που συνδέονται: «Έχουμε κρυώσει μαζί, έχουμε αρρωστήσει μαζί, έχουμε μια ευαισθησία στο δεξιό αυτί.

Έχουμε ευαισθησία στις ιώσεις. Το 2016 είχαμε πάθει πνευμονία χωρίς να είχαμε συναντηθεί μια ημέρα πριν».

Τέλος, οι δύο αδελφές δήλωσαν ότι ήρθαν ακόμα πιο κοντά μετά τον θάνατο της μητέρας τους, ωστόσο πάντα ήταν πολύ αγαπημένες.