D3lta: Ποιος είναι ο 33χρονος γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα που θέλει να πάει στη Eurovision

Ο D3lta που έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media με τα ιδιαίτερα κόκκινα μαλλιά του και τον ποπ ήχο του Mad About It, του τραγουδιού με το οποίο συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision ξεκίνησε σπουδάζοντας μηχανολόγος μηχανικός στο Λονδίνο και πληροφορική στην Οξφόρδη.

Το όνομά του είναι Ρομπέρτο Κούστας και είναι γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και της πρώτης συζύγου του, της Βρετανίδας Κλοντίν Καρμπονάρο.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και όνειρό του ήταν πάντα η μουσική. Ωστόσο, δεν πήγε σε μουσικό σχολείο όπως ονειρεύοταν αποφασίζοντας τα μουσικά του σχέδια να τα ακολουθήσει μετά τις υπόλοιπες σπουδές του.

Το πρώτο του άλμπουμ του ήταν εντελώς χειροποίητο αφού τα περισσότερα όργανα τα έπαιζε εκείνος, κάνοντας και φωνές και φωνητικά.

Επιθυμία του είναι στην Ελλάδα είναι να τον ξέρουν ως Έλληνα καλλιτέχνη και όχι να νομίζουν ότι είναι ξένος, ενώ πυλώνας σε οτιδήποτε κάνει, όπως και στη μουσική του είναι ο έρωτας.

Το ψευδώνυμο D3lta το σκέφτηκε ως μέρος της περσόνας του και για εκείνον έχει κάτι μυστηριώδες και ελληνικό, ενώ στις θετικές επιστήμες σημαίνει αλλαγή.

Η πρώτη ανάμνηση που έχει από τη μουσική

«Ο πατέρας μου παίζει πιάνο και με έβαζε πάνω όταν ήμουν 2-3 χρονών ή δίπλα του και θυμάμαι να ανατριχιάζω από τον ήχο της μουσικής και αυτό το καθηλωτικό συναίσθημα που σου προκαλεί», είχε αποκαλύψει παλαιότερα στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Η πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό

«Το πρώτο τραγούδι που έχω τραγουδήσει μπροστά από κοινό πρέπει να ήταν ένα που έγραψα για μια κοπέλα όταν ήμουν 13-14 ετών σε μία κατασκήνωση, λεγόταν «Σαν δύο σταγόνες από βροχή». Δεν με άγχωνε αν θα τους αρέσει. Ήθελα να το τραγουδήσω στην κοπέλα», έλεγε ακόμα.

Όταν έκανε opening στο Σάκη Ρουβά στο Ακρωτήρι

«Η πρώτη μου ενασχόληση με τη μουσική επαγγελματικά ήταν όταν έκανα opening στον Σάκη Ρουβά στο Ακρωτήρι. Ήμουν 22 χρονών. Έπαιρνα πολύ καλά χρήματα για την ηλικία μου τότε», ανέφερε πρόσφατα στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Οι καλλιτέχνες που θαυμάζει

«Οι Green Day επειδή είχαν κάτι επαναστατικό, ή οι Radiohead επειδή δεν έχουν πλαίσιο, ή ο Ντέιβιντ Μπάουι, επειδή ήταν καλλιτέχνης 360°, δηλαδή σε όλα του», είχε δηλώσει.

Η απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στη Eurovision

Αν και στον ίδιο είχε στο παρελθόν προταθεί από την ΕΡΤ να πάει στη Eurovision, ο ίδιος αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι Maneskin στην απόφασή του φέτος να καταθέσει τραγούδι. «Από τότε που πήγαν οι Maneskin, επειδή ήταν κάτι τόσο αυθεντικό και ανακάλυψα κι εγώ και όλος ο πλανήτης μια ιταλική μπάντα που δεν υπήρχε περίπτωση να ανακαλύψουμε αν δεν υπήρχε η Eurovision. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω τη χώρα μου», είχε πει.

Ένας από τους δέκα καλλιτέχνες που αξίζει να προσέξει κανείς μέσα στο 2026 σύμφωνα με το βρετανικό Rolling Stone

Λίγους μήνες πριν το γνωστό μουσικό περιοδικό Rolling Stone, ξεχώρισε τον D3lta ως έναν από τους δέκα καλλιτέχνες που αξίζει να προσέξει κανείς μέσα στο 2026.

Τον χαρακτήρισε «ανερχόμενο alt-pop φαινόμενο» και αναφέρθηκε στον τρόπο που χαράζει τη δική του πορεία.

Πώς ονειρεύεται το Mad About It στη Eurovision

«Έχω στο μυαλό μου ότι θα γίνει κάτι πολύ rock, να έχει μια σκηνική παρουσία σαν να βλέπεις μια συναυλία. Θα έχει πολύ έντονα φώτα», έχει δηλώσει για την εμφάνισή του στη σκηνή του εθνικού ημιτελικού.