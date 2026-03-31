Το πείραγμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Μαρινέλλα σε κοινή τους έξοδο: «Είσαι τρελή; Βάλ'τα μέσα»

Μπορεί η Μαρινέλλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη να ήταν από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας και το κοινό να μάθαινε τα πάντα για τη ζωή τους, όμως, κάτι που μπορεί να μη γνωρίζουν πολλοί ήταν πως τις συνέδεε μια στενή φιλία για την οποία η μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου είχε μιλήσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της.

Η Μαρινέλλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαν γνωριστεί τη δεκαετία του '60 και έμειναν «φίλες καρδιάς» μέχρι τον θάνατο της εθνικής σταρ το 1996.

Μάλιστα, το τραγούδι Σταλιά - Σταλιά που είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτα για να το πει η Αλίκη στην ταινία «Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ», αλλά εκείνη το απέρριψε και τελικά είπε η Μαρινέλλα έγινε η αφορμή να απογειωθεί η σόλο καριέρα της αξέχαστης τραγουδίστριας.

Εκτός από κατά καιρούς κοινές δημόσιες εμφανίσεις, Αλίκη και Μαρινέλλα έκαναν και διακοπές μαζί αφού τύχαινε να έχουν και οι δύο εξοχικό σπίτι στον Θεολόγο.

«Από το '60 που γνώρισα και αγάπησα την Αλίκη ήμασταν πάντα μαζί -μέχρι και το τέλος, στο νοσοκομείο. Φίλες καρδιάς ήμασταν… Ζήσαμε τόσα πολλά μαζί, και πώς να ξεχωρίσω μνήμες;

Θυμάμαι τα πάντα. Και γέλια και χαρές, και γλέντια και ξενύχτια και εξομολογήσεις, και δάκρυα και πίκρες, αλλά τα κρατάω για εμένα όλα αυτά. Μια - δυο εικόνες θα σας πω…

Θυμάμαι έντονα τα καλοκαίρια μας στον Θεολόγο, στο εξοχικό της. Ήταν απέναντι από το δικό μου, στο οποίο δεν έμεινα σχεδόν ποτέ. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε "Έλα, χριστιανή μου, να φάμε και να τα πούμε!".

Πήγαινα, κάναμε μπάνιο, ξαπλώναμε σε ένα πλακόστρωτο που 'χε και τα λέγαμε. Κατέβαζε μόνη της σε μεγάλους δίσκους ουζάκια και μεζεδάκια -δεν έχω δει πιο φιλόξενο άνθρωπο, κι' εκεί και στο σπίτι της στη Στησιχόρου, που μας μαγείρευε με αγάπη. Ήταν άβαφη… Πόσο όμορφη, σαν μπουμπούκι. Με το ψάθινο καπέλο της.

Λέγαμε για δουλειές, αλλά κυρίως λέγαμε για τα προσωπικά μας… Με ρωτούσε σαν παιδί. Ήταν καλή φιλενάδα - ό,τι λέγαμε έμενε πάντα μεταξύ μας, σαν να είχαμε δώσει όρκο σιωπής.

Γινόταν θυσία για τους φίλους της, και ας την πρόδωσαν πολλοί. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Προδόθηκε και πόνεσε από συμπεριφορές υποτιθέμενων… φίλων και αντρών. Τι άλλο να σας πω;», είχε δηλώσει η Μαρινέλλα σε συνέντευξή της στη Real Life το 2016.

Αλίκη Βουγιουκλάκη σε Μαρινέλλα: «Είσαι τρελή, δεν βλέπεις εμένα που δεν τα βάζω;»

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρινέλλα είχε περιγράψει ένα αστείο περιστατικό που τις είχε κάνει να λυθούν στα γέλια με αφορμή τα γυαλιά τους αν και προς τα έξω είχαν κρατήσει... χαρακτήρα και δεν άφησαν κανέναν να καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός και στο δράμα και στην κωμωδία, ήταν έξυπνη, είχε απίστευτο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ήταν η φιλενάδα μου. Η αγαπημένη μου φιλενάδα, και μου λείπει τόσο πολύ πάντα.

Να σας πω κάτι αστείο που είχε συμβεί; Είχαμε βγει για φαγητό και όταν ήρθαν οι κατάλογοι… δεν βλέπαμε τίποτα! Μικρά τα γράμματα…

Πάω να βγάλω τα γυαλιά και μου λέει "Είσαι τρελή, δεν βλέπεις εμένα που δεν τα βάζω; Βάλ' τα μέσα, που θα μας δούνε με γυαλιά να… χαρούνε".

Παίρνει, λοιπόν, τον κατάλογο, έρχεται το γκαρσόνι και της λέει "Κρατάτε ανάποδα τον κατάλογο". Γυρίζει, λοιπόν, και του λέει με περιπαιχτικό ύφος "Το έκανα επίτηδες για να δω αν θα το καταλάβεις και θα με διορθώσεις".

Έπειτα που έφυγε, γύρισε και μου είπε "Μα καλά, ούτε ότι τον κράταγα ανάποδα δεν είδες;". Κλάψαμε από τα γέλια… Πώς γελάγαμε με την Αλίκη μου, πόσο πολύ!»