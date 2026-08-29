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Δέσποινα Βανδή: «Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

Η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, την οποία εμείς δεν βλέπουμε.

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Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης - Δέσποινα Βανδή | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Η Δέσποινα Βανδή μίλησε για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία έχει τραβήξει πολλές φορές πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας από τη στιγμή που έγινε γνωστή, στη εφημερίδα Espresso με την αγαπημένη τραγουδίστρια να εξομολογείται ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά αυτής της σχέσης, την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε.

«Ο Βασίλης είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας», δήλωσε η Δέσποινα Βανδή για τον γνωστό ηθοποιό.

«Υπάρχουν χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια. 

Πρόσθεσε δε ότι «πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση!

Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!».

Στην ερώτηση «ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης σου με τον Βασίλη που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;», η Δέσποινα Βανδή εξομολογήθηκε: «Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά».

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