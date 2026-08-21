Το καλοκαίρι της Δέσποινας Βανδή σε 20 φωτογραφίες - Η ανάρτηση με τις στιγμές του Αυγούστου

Το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του και η Δέσποινα Βανδή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που έζησε τις τελευταίες εβδομάδες.

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ με 20 στιγμιότυπα, γεμάτα θάλασσα, ήλιο, χαλάρωση και αγαπημένα πρόσωπα.

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες έχουν ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά και τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργος, με τους οποίους πέρασε μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

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Στο άλμπουμ της Δέσποινας Βανδή εμφανίζονται επίσης καλοί της φίλοι, μεταξύ των οποίων ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος, σε στιγμές ξεγνοιασιάς σε όμορφες παραλίες της Ελλάδας.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έκανε έναν μικρό απολογισμό του φετινού καλοκαιριού, γράφοντας:

«Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!».