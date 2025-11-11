Διάσημο ζευγάρι swingers με OnlyFans αποκαλύπτει το μοναδικό πρόβλημα στις ερωτικές σκηνές

Ένα ζευγάρι swingers - δηλαδή σύντροφοι που ενώ βρίσκονται σε σταθερή σχέση αλλάζουν σεξουαλικούς παρτενέρ - έβαλε τέλος στη σχέση του μετά από δέκα χρόνια και αποκάλυψε τώρα, τι σκέφτονταν οι οικογένειές τους για τον τρόπο ζωής τους.

Η Jess και ο Mike Miller εμφανίστηκαν μαζί στην τηλεοπτική εκπομπή του Channel 4 Open House: The Great Sex Experiment το 2022. Είναι γνωστοί στον χώρο του διαδικτύου καθώς δημοσίευαν περιεχόμενο στο OnlyFans, ενώ παράλληλα δοκίμαζαν τον συναινετικό μη μονογαμικό τρόπο ζωής μακριά από τις κάμερες.

Αν και το ζευγάρι ήταν γνωστό για το περιεχόμενο για ενήλικες, νωρίτερα φέτος παραδέχτηκαν ότι αυτός ο τρόπος ζωής οδήγησε τελικά στο διαζύγιό τους μετά από 11 χρόνια μαζί.

Ισχυρίστηκαν ότι κέρδιζαν έως και 50.000 λίρες το μήνα από αυτά τα βίντεο. Στην αρχή ξεκίνησαν να δημοσιεύουν για να βοηθήσουν στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους, πριν αυτό γίνει μια πλήρης απασχόληση.

Jess και Mike | jessandmike2@Instagram

Οι αντιδράσεις της οικογένειας και των παιδιών του ζευγαριού

Η Jess και ο Mike έχουν έναν έφηβο γιο και μεγαλώνουν μαζί την κόρη της Jess από μια προηγούμενη σχέση. Το 2022, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι τελικά αναγκάστηκαν να το πουν στην οικογένειά τους.

Τότε, η Jess θυμήθηκε: «Μια φίλη μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν ήμουν πορνοστάρ και η καρδιά μου βούλιαξε, γιατί δεν ήξερα πώς το έμαθε.

Έτσι, το είπα στη μαμά μου και εκείνη το πήρε πολύ χαλαρά. Το μόνο που ενδιαφέρει τις οικογένειές μας είναι να είμαστε ευτυχισμένοι στο γάμο μας και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον».

Μαζί με τον Mike, είπαν ακόμη και στα παιδιά τους τι δουλειά κάνουν, λέγοντας ότι ο μεγαλύτερος γιος τους «ξέρει σχεδόν τα πάντα», ενώ ο μικρότερος γιος τους λέει ότι «δεν είναι δική του δουλειά».

Μιλώντας στο πρόγραμμα Adults Only: Kinky for Cash του Channel 5, ο Mike θυμήθηκε ένα μέλος της οικογένειας που του είπε ότι «δεν το θέλουν κοντά στα παιδιά, δεν θέλουν να σου μιλήσουν».

Jess and Mike | jessandmike2@Instagram

«Το ένα είναι πολύ μικρό για να καταλάβει πλήρως τι κάνουμε, το μεγαλύτερο ήταν πολύ ώριμο και είπε ότι όσο είμαστε ευτυχισμένοι και τα αγαπάμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», πρόσθεσε ο Mike.

Τότε είχε δηλώσει: «Είμαστε ευτυχισμένοι και τα παιδιά μας είναι ευτυχισμένα, και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία».

Από τότε όμως, το ζευγάρι έχει περάσει δύσκολες στιγμές, με την Jess να παραδέχεται ότι η περιπέτειά τους στον κόσμο του swinging συνέβαλε στο χωρισμό τους.

Ο Mike ήταν προσωπικός γυμναστής όταν το ζευγάρι συναντήθηκε τον Αύγουστο του 2012, και όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ήξερε ότι η Jess ήταν «η μοναδική» μετά το πρώτο τους φιλί, και παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2017.

Μιλώντας σε ένα βίντεο στο TikTok για μερικούς από τους λόγους πίσω από το διαζύγιό τους, η Jess είπε: «Μερικοί άνθρωποι ρωτούν αν η δουλειά ήταν η αιτία που κατέστρεψε τη σχέση μας.

Δεν θα έλεγα ότι ήταν η τελική αιτία που κατέστρεψε τη σχέση, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν στοιχεία της που ήταν πρόβλημα όσον αφορά τη δυναμική της σχέσης μας.

Όσον αφορά τη δουλειά μας, η γυναίκα είναι αυτόματα το κύριο αξιοθέατο στις ερωτικές σκηνές», είπε η μαμά, πριν εξηγήσει ότι αισθάνεται ότι αυτό κατέληξε να είναι «κάτι που τελικά κατέστρεψε τον [Mike]».

Η Jess είπε ότι ένιωσε «σαν να ήταν γροθιά στο στομάχι», όταν ο Mike ξεκίνησε τη «σόλο καριέρα» του στις αρχές του 2025, καθώς η Jess είπε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα ότι το μόνο που ήθελε ήταν να νιώσει «ξεχωριστή» όταν άρχισε να δημιουργεί περιεχόμενο μόνος του.

«Αν έχεις πάει και έχεις κάνει κάτι σόλο με κάποιον - βγάλε με για δείπνο, κάνε με να νιώσω ξεχωριστή, κάνε με να νιώσω ότι είμαι η μοναδική για σένα. Και δεν το έκανα

Τέλος, η μητέρα είπε ότι ένιωθε σαν να θυσίαζε την ευτυχία της δημιουργώντας περιεχόμενο για ενήλικες, καθώς «φυσικά δεν μπορούσε να το κάνει πια».