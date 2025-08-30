Διασωληνωμένος ο Στάθης Μαντζώρος – Έκκληση από τον Ιωάννη Παπαζήση

Ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, που ξεχώρισε μέσα από τον ρόλο του Παντελή στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Σασμός, δίνει μια σκληρή μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.



Διαβάστε ακόμα: Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες ο γνωστός ηθοποιός

O ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απηύθυνε έκκληση για την υγεία του συναδέλφου και φίλου του.

Ο Παπαζήσης αναδημοσίευσε την ανάρτηση του θεατρικού παραγωγού Θωμά Χαρέλα, ο οποίος ενημέρωσε για την ανάγκη για στήριξη προς τον Στάθη Μαντζώρο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Παπαζήσης γράφει λιτά: «Σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω απ’ όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών...»



Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκεται η σύζυγός του, Αντωνία, την οποία ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ως «φύλακα άγγελό» του.