Διατάσεις με έναν πύθωνα για «κασκόλ»: Λέγεται snake yoga και είναι η νέα τάση στο fitness

Υπάρχουν μορφές yoga που φλερτάρουν με τα όρια της αυτοαναφορικής σάτιρας, και δεν θα σας κατηγορούσαμε αν, στο άκουσμα των λέξεων «snake yoga», σκεφτόσασταν κάτι ανάλογο.

Όμως όχι, ανάμεσα στους εξωφρενικούς τρόπους που σκαρφίζονται οι άνθρωποι για να δώσουν «φρεσκάδα» σε αυτή την πανάρχαια άσκηση, η snake yoga έχει, κόντρα στις προσδοκίες, επιβιώσει ως τάση και πολλοί είναι αυτοί που ορκίζονται στα οφέλη της, σύμφωνα και με το Women Only.

Και ναι, είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται, μία ρουτίνα ασκήσεων yoga, η οποία γίνεται φορώντας επάνω σου κάποιο μη δηλητηριώδες, και πάντα φιλικό φίδι. Ένας τεράστιος πύθωνας ας πούμε.

Snake yoga: Let them cook (?)

Η snake yoga είναι ένα wellness trend που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου οι συμμετέχοντες κάνουν ήπιες yoga ασκήσεις ενώ πάνω τους ή γύρω τους σέρνονται ζωντανά φίδια, συνήθως μη δηλητηριώδης πύθωνες.

Ακούγεται τρομακτικό, αλλά όσοι το έχουν δοκιμάσει λένε ότι η εμπειρία είναι περισσότερο χαλαρωτική και ενδυναμωτική παρά… αποκρουστική, με αποτέλεσμα το trend να γίνεται viral σε πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram

Η Snake Yoga ωστόσο δεν είναι καινούργια ιδέα. Τα πρώτα οργανωμένα μαθήματα εμφανίζονται ήδη από το 2018, κυρίως σε στούντιο των ΗΠΑ, όπου εκπαιδευτές yoga συνεργάστηκαν με επαγγελματίες χειριστές ερπετών για να δημιουργήσουν μια «εμπειρία υπέρβασης φόβου».

Αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ακραία εναλλακτική πρακτική. Από το 2020 και μετά όμως, με την έκρηξη του TikTok και του περιεχομένου γρήγορης κατανάλωσης, άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο viral, με αποτέλεσμα σήμερα να επανέρχεται δυναμικά.

Πώς γίνεται το snake yoga

Tα μαθήματα δεν έχουν έντονη κινητικότητα. Αντιθέτως, βασίζονται σε:

Ήπιες, αργές στάσεις

Ελεγχόμενη αναπνοή

Παρατεταμένες στιγμές ακινησίας (όπως στη Savasana)

Τα φίδια που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μη δηλητηριώδη είδη, όπως οι Βασιλικοί Πύθωνες, τα οποία θεωρούνται σχετικά ήρεμα και συνηθισμένα στην ανθρώπινη επαφή. Παρών είναι πάντα επαγγελματίας χειριστής που επιβλέπει τη διαδικασία και τοποθετεί τα φίδια στους συμμετέχοντες.

Η ιδέα πίσω από αυτή τη μορφή yoga, είναι η κατάστασησ την οποία περιέρχεται το σώμα, όταν επεξεργάζεται προοδευτικά ένα αρχικά στρεσογόνο ερέθισμα.

Όταν ένα φίδι ακουμπά το σώμα σου, το νευρικό σύστημα ενεργοποιείται. Αντί να απομακρυνθείς, καλείσαι να μείνεις ακίνητος, να αναπνεύσεις και να διαχειριστείς το συναίσθημα. Για κάποιους αυτό λειτουργεί ως μορφή έκθεσης στον φόβο, για άλλους ως βαθιά άσκηση mindfulness.

Φυσικά, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων έχουν εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με το αν τα ερπετά βιώνουν στρες σε τέτοιες συνθήκες. Παράλληλα, ειδικοί τονίζουν ότι τα φίδια δεν είναι ζώα κοινωνικής επαφής με τον ίδιο τρόπο που είναι άλλα κατοικίδια.