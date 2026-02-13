Τι δίνουν τα στοιχήματα για τον β’ ημιτελικό της Eurovision: Το μεγάλο φαβορί και τα αουτσάιντερ

Με τα μεγάλα φαβορί του Α’ ημιτελικού δηλαδή Akylas, Evangelia και Marseaux να έχουν πάρει ήδη θέση στον τελικό του Sing for Greece την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου το

ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στον Β’ ημιτελικό.

Το μεγάλο φαβορί είναι ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και απόδοση μόλις 1.01, ακολουθεί ο «Zaf» με το «Asteio» με 1.04 και ο D3LTA («Mad about it) με 1.05.

Τρία ακόμη εισιτήρια είναι ξεκάθαρα: Tianora («Anatello» 1.08, Mikay («Labyrinth») 1.15, και Kianna («No more drama») 1.18.

Η τελευταία είσοδος σύμφωνα με τις στοιχηματικές θα παιχτεί μεταξύ Koza Mostra («Bulletproof») με απόδοση 1.25 και Basilica («Set Everything on Fire») με 2.25. Και στον Β’ ημιτελικό ψηφίζει μόνο το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αλλά όπως συνέβη και στον Α’ ημιτελικό ενώ στις πρώτες θέσεις η κατάσταση είναι ξεκάθαρη στην «ουρά» θα υπάρξουν για μια ακόμη φορά εκπλήξεις και ανατροπές.

Πάντως για το χρυσό εισιτήριο προς την Βιέννη που θα δοθεί το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου δεν έχει αλλάξει τίποτα και ο Akylas με το «Ferto» είναι το ακλόνητο φαβορί με αποδόσεις που κυμαίνεται από 1.19 έως 1.40.