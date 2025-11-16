Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες

Λένε πως τα δύο αξεσουάρ που... κλέβουν συνεχώς καθημερινά εδώ και δεκαετίες, είναι τα στυλό και οι αναπτήρες της BIC. Περνάνε δηλαδή από χέρι σε χέρι, έτσι «τυχαία». Πολύ πιθανό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το σίγουρο όμως είναι πως αποτελούν και τα δύο δείγματα προϊόντων που παρέμειναν ίδια από την πρώτη μέρα που λανσαρίστηκαν.

Αν και θεωρητικά μπορούμε να βρούμε δεκάδες προϊόντα που δεν έχουν μεταβληθεί στην πορεία του χρόνου - πχ κάποιοι βάζουν ψηλά στη λίστα τα γυάλινα μπουκάλια της Coca Cola - εμείς ξεχωρίσαμε 7 περιπτώσεις προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα (κι ας μην είναι ελληνικά) και που τα ίδια χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας και ενδεχομένως χρησιμοποιούν και τα εγγόνια μας. Η αποθέωση του marketing είναι, τελικά, το ίδιο το προϊόν.

Στυλό BIC Cristal

O Marcel Bich λάνσαρε στην αγορά το στυλό Cristal, το 1950. Τότε ήταν, το πρώτο υψηλής ποιότητας στυλό διαρκείας που ήταν προσιτό για όλους. Στην πραγματικότητα αποτέλεσε το θεμέλιο της παγκόσμιας επιτυχίας του εμπορικού σήματος BIC. Κρατώντας τον ίδιο σχεδιασμό από τότε έχει γίνει το στυλό με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο. Στην ίδια κατηγορία και οι αναπτήρες της εταιρίας, αλλά δείτε τη συνέχεια...

Διαφήμιση για στυλό BIC στα πρώτα χρόνια που κυκλοφόρησαν | eu.bic.com

Συνδετήρες χαρτιού

Η ιδέα για τον Gem συνδετήρα χαρτιού, αυτό το κομμάτι σύρματος δηλαδή που συγκρατεί τα χαρτιά, αναπτύχθηκε το 1890 αν και ήδη είχε κατοχυρωθεί η ευρεσιτεχνία από το 1867. Η ιδέα απλή. Ένα κομμάτι χαλίβδινου σύρματος που περιστρέφεται και παραμένει ελαστικό αλλά μπορεί να συγκρατεί επαρκώς τα χαρτιά. Και ιδέα που αποδίδει δεν αλλάζει. Οι συνηθισμένοι μεταλλικοί συνδετήρες χαρτιού ζυγίζουν περίπου ένα γραμμάριο.

Παραμάνες ασφαλείας

Οι παραμάνες ασφαλείας (παγκοσμίως γνωστές ως safety pins) αποτελούν πλέον ένα κλασικό αξεσουάρ σε κάθε σπίτι δίνοντας λύσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο σχεδιασμός του Walter Hunt από το 1849 παραμένει σχεδόν ίδιος μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως μία μορφή παραμάνας, χρησιμοποιούνταν από τους Μυκηναίους μεταξύ του 14ου και 13ου αιώνα π.Χ. και θεωρείται πρώιμος πρόδρομος μιας παραμάνας, καθώς χρησιμοποιούνταν με παρόμοιο τρόπο.

Τα σχέδια του Walter Hunt με τα οποία παρουσίασε την εφεύρεσή του | wikipedia

Αναπτήρες Zippo

Εδώ θα μπορούσαν να είναι και οι αναπτήρες BIC, αλλά βάλαμε άλλο προϊόν της εταιρίας νωρίτερα! Οι αναπτήρες Zippo, με τους βαθμούς αντιανεμικότητας στη βάση, που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό καπάκι που κάνει «κλικ» δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το 1933. Ο σχεδιασμός παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, απόδειξη της διαχρονικής του γοητείας.

Αναπτήρες zippo Αμερικανών στρατιωτών στο Βιετνάμ

LEGO τουβλάκια

Το τουβλάκι LEGO, το οποίο εφευρέθηκε το 1958, έχει παραμείνει απλό αλλά αποτελεσματικό όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο σταθερός σχεδιασμός επιτρέπει σε γενιές να κατασκευάζουν και να δημιουργούν χωρίς προβλήματα συμβατότητας, στην πορεία των χρόνων.

Τα πρώτα τουβλάκια LEGO | firstversions.com

Ελβετικός σουγιάς

Κατασκευασμένος για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα, ο ελβετικός σουγιάς αποτελεί σύμβολο ευελιξίας και αξιοπιστίας. Ο σχεδιασμός του έχει διαρκέσει για γενιές, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Ένας ελβετικός σουγιάς του 1897! Βλέπετε διαφορές; | victorinox.com

Ray-Ban Aviators

Σχεδιασμένα το 1936 για Αμερικανούς πιλότους, τα Ray-Ban Aviator έχουν γίνει βασικό κομμάτι της μόδας. Το κλασικό τους σχήμα έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο, διατηρώντας την ιδιότητά τους ως σύμβολο της κομψότητας.