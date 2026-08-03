Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκάλυψε πόσες χιλιάδες ευρώ κόστισε το ταξίδι της στις Μαλδίβες

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της και αποκάλυψε μέσα από βίντεο στο κανάλι της στο YouTube πόσες χιλιάδες ευρώ κόστισε το ταξίδι που πήγε μαζί με τον συντροφό της.

Μάλιστα, η γνωστή influencer εξήγησε πως το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από όσο μπορεί πολλοί να νόμιζαν και δεν ξεπέρασε συνολικά τα 15.000 ευρώ.

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«Παιδιά, επειδή με ρωτάτε όλοι πόσο κόστισε αυτό το ταξίδι, θα σας πω ότι συνολικά όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Υπήρχαν και πιο οικονομικές επιλογές, σε σχέση με αυτή που επιλέξαμε, το Anantara, που είναι ένα υπέρ, υπέρ. Τα έχει όλα, πέντε διαφορετικά εστιατόρια, international κουζίνα, japanese, ινδική, ιταλική.

Θέλαμε να έχουμε τις επιλογές, γιατί σε κάποια άλλα ήταν επίσης περιορισμένο αυτό. Επέλεξα επίσης τη βίλα με το πάνω από τη θάλασσα και το πώς ήταν…», ανέφερε η ίδια.

«Σαν budget, ειδικά για τις παροχές, και για όλα, γιατί ήταν υπερλούξ όλη κατάσταση. Επτά μέρες, εισιτήριο, το πήγαινε-έλα, φαγητά, είχαμε κλείσει πρωινό και βραδινό.

Μου είχε κανονίσει το agency από εδώ, δώρο το underwater, για τα γενέθλιά μου. Τους το είχε παζαρέψει και δεν πληρώσαμε, γιατί αυτό είναι Michelin και είσαι μέσα στον ωκεανό και περνάει ο καρχαρίας την ώρα που τρως.

Συνολικά όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ούτε 15.000 ευρώ δεν βγήκαν. Αεροπορικά, διαμονή, φαγητά, πέρα-δώθε, όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ.

Ήταν ένα μέρος που το επιλέξαμε γιατί είχε το εξτρά του. Αλλά υπάρχουν και νησάκια που έχουν τη μισή τιμή» σημείωσε στη συνέχεια η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Εξήγησε δε ότι το κόστος θα μπορούσε να ήταν και κάτω από 10.000 ευρώ εάν ο σύντροφός της δεν είχε φροντίσει να είναι υπερπαραγωγή το ταξίδι λόγω των γενεθλίων της.

«Μου έκανε το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου. Γύρισα πραγματικά άλλος ανθρωπος. Αυτό το ταξίδι με άλλαξε πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.