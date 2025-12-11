Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η άγνωστη ερωτική σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα - «Έχει κρυφές χάρες»

Μια αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή έκανε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μιλώντας στο Youtube κανάλι του Fipster. Η influencer αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε για ένα διάστημα ερωτική σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα, όταν ο Fipster τι ρώτησε αν υπήρξε ποτέ με κάποιον διάσημο.

Πιο συγκεκριμένα ο Fipster ρώτησε: «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», με εκείνη να απαντά: «Περίμενε, να τον πω; Θα σου πω, με τον Γιάννη Σπαλιάρα…Δεν πήγαινα ποτέ με μοντέλα, αλλά έχει κρυφές χάρες…Με κυνήγαγε».

Στην ίδια συνέντευξη η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για τις φιλικές σχέσεις της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε.