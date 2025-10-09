Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»

Η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» μίλησε στην κάμερα του Happy Day και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φωτογραφία που ανέβασε πριν λίγες ημέρες στο Instagram από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη στην οποία πόζαρε τόπλες με γυρισμένη την πλάτη στον φακό και έγινε viral.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε πως «όταν ήμουν φοιτήτρια, είχα δουλέψει ως σερβιτόρα και έκανα και μαθήματα σε παιδάκια. Ήμουν πολύ καλή σε αυτό».

Στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι «ανάμεσα στο θέατρο και στην τηλεόραση, θα επέλεγα το σινεμά. Έχω κάνει μία εκπομπή στο Action24, που ήταν ένας οδηγός πόλης. Αν μου ταίριαζε ένα σόου θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Μου έχουν κάνει και προτάσεις για κριτικές επιτροπές και σόου αλλά δεν είναι του στυλ μου».

Όσον αφορά τη φωτογραφία στο προφίλ της που «αναστάτωσε», η Δήμητρα Ματσούκα δεν έκρυψε την έκπληξή της, λέγοντας: «Αφού μπορεί σε αυτή την εποχή -που δεν υπάρχει κανένας φραγμός- μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ, τότε τι να πω; Ποιος το περίμενε;».

Στην ερώτηση δε για το αν της αρέσει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού ή τις βαριέται, η γνωστή ηθοποιός απάντησε: «Μου αρέσει το σπίτι να είναι φροντισμένο αλλά δεν είμαι η καλύτερη στη μαγειρική. Κάνω πολύ λίγα πράγματα αλλά αυτά τα λίγα τα κάνω καλά».