Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ανέβασε την πρώτη τρυφερή φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να είναι μαζί, όμως, κανένας από τους δυο τους δεν το έχει επιβεβαιώσει παρά τα όποια κοινά stories στα social media, αλλά ούτε και διαψεύσει.

Μάλιστα, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχαν πάει τον περασμένο μήνα ταξίδι στην Ταϊλάνδη από όπου είχαν ανεβάσει κοινά stories, αλλά και πάλι μετά την επιστροφή τους δεν είχαν πει κάτι παραπάνω για την όποια σχέση τους.

Χθες Πέμπτη (19/3) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα story στο Instagram όπου τον βλέπουμε να φιλάει στο μάγουλο την αγαπημένη του, την οποία, όμως, κρύβει με το χέρι του χωρίς να γράψει κάτι ή να την κάνει με το στιγμιότυπο να παίζει σήμερα (19/3) στο Happy Day και την πρωινή εκπομπή του Alpha να αναφέρει πως όντως πρόκειται για τη Ρία Ελληνίδου.

Την περασμένη Κυριακή (15/3) όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καλεσμένος στην εκπομπή «ΕΔΩ TV», ρωτήθηκε για τη δημοφιλή τραγουδίστρια, απάντησε:

«Είναι όλα στον δρόμο τους. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο, όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις για πράγματα που θα γίνουν σε λίγους μήνες».