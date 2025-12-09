Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου: «Είναι πολύ νωρίς»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διατήρησε τη διακριτική θέση που έχει ακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη σχετικά με την προσωπική του ζωή. Ο παρουσιαστής είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου τους τελευταίους μήνες κατά κοινή ομολογία όλων πλην του ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής στην Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης όμως, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν μπόρεσε να μην παραδεχτεί ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κάτι για την προσωπική του ζωή και πως «γνωρίζει τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα». Ο ίδιος εξάλλου έχει δηλώσει ότι θέλει να προστατεύει τον γιο του με κάθε τρόπο που είναι το κύριο μέλημά του.

«Εσύ γιατί κρύβεσαι παιδί μου; Αφού τα έχετε. Το λέω εγώ. Μα σας έχει δει το σύμπαν, να λέμε την αλήθεια» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι έχουμε σχέση; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα» απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με την παρουσιάστρια να αναφέρει το όνομα της Ρίας Ελληνίδου.

«Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει τόσο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα» απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του.

Πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση του με την Ιωάννα Τούνη μετά τον χωρισμό τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις του με την Ιωάννα Τούνη μετά τον χωρισμό τους, αλλά και τις δυσκολίες που περνά η influencer με τη δίκη για το revenge porn.

«Θεωρώ ότι οι σχέσεις μας είναι καλές. Περνάει και δύσκολα με όλο αυτό το κομμάτι. Να τελειώσει και με αυτό. Πολλά πράγματα οφείλω να κάνω πρωτίστως επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου και για το παιδί μας, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου και να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι.

Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί η Ιωάννα να φαίνεται περισσότερο αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα και ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα».

Πρόσθεσε ακόμα σε σχέση με την επικοινωνία που έχουν: «Έχουμε την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάμε για το παιδί μας. Θα κάνουμε την βιντεοκλήση μας, θα μιλήσει με το παιδί μας, θα ρωτήσει τι κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι».

Τι είπε για τον νέο σύντροφο της Ιωάννας Τούνη

Τέλος, για τον νέο σύντροφο της Ιωάννας Τούνη είπε: «Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει κάποιος λόγος ούτε και σε εκείνη αντίστοιχα. Θα ακουστεί κάπως, γιατί θα πουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί πρέπει να πεις κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Έκανε μία εξομολόγηση ότι είναι ερωτευμένη, προφανώς έχει περάσει τα φίλτρα που θέλει.

Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Όλα αυτά δείχνουν στην πορεία. Ό,τι και να πούμε, το ταμείο το παίρνουμε στο τέλος. Όλα αυτά είναι στην πορεία των πραγμάτων και εύχομαι πραγματικά ο καθένας για τις επιλογές που κάνει να είναι αυτές που θέλει».