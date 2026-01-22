Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μία ατάκα του ήταν αρκετή για να αποθεώσει τη Ρία Ελληνίδου

Στο πλατό του «Πρωινού» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος κάθισε στη δημοσιογραφική παρέα της εκπομπής και δέχτηκε αρκετές φορές ερωτήσεις και πειράγματα για τη Ρία Ελληνίδου.

Κρατώντας εξαρχής χαμηλούς τόνους γύρω από τη σχέση τους και οι δύο πλευρές δεν κάνουν δημόσια δηλώσεις για αυτή με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να αναφέρει μονάχα πριν από λίγο καιρό πως είναι ακόμα πολύ νωρίς.

Όταν στο Πρωινό προβλήθηκαν πλάνα από τη Ρία Ελληνίδου να βιάζεται να προλάβει την πτήση της για Κρήτη, ο Γιώργος Λιάγκας «ψαρεύοντας» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τον ρώτησε αν κατάφερε τελικά να φτάσει στον προορισμό της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χαμογέλασε αμήχανα.

Ο παρουσιαστής δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια συνεχίζοντας: «Πώς αισθάνεσαι που τη βλέπεις στην τηλεόραση;». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αρκέστηκε μονάχα σε μία φράση αποθεώνοντας τη σύντροφό του: «Πάρα πολύ ωραία, τυχερός αυτός που τη θαυμάζει από κοντά».