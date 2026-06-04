Η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη Κόκοτα, μίλησε αποκλειστικά στο Πρωινό για την κατάσταση της υγείας του ασγαπημένου τραγουδιστή, εξηγώντας πως παραμένει στην ίδια κατάσταση, ενώ εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής το παράπονό της από δημοσιογράφους που γράφουν πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Αυτά όλα είναι ψέματα, ντρέπομαι για αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα, γιατίποτα άλλο.

Είναι στην ίδια κατάσταση, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε.

Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με. Πηγαίνω, τον βλέπω και φεύγω... Είναι όπως τα ξέρετε, δεν υπάρχε κάτι καινούργιο», είπε αρχικά η Έλλη Κόκοτα.

«Σβήνω τα site εγώ από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε, άν έγραφαν για τον αδερφό σας; Με θυμώνει.

Κάθε φορά το ίδιο γίνεται, δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς αυτοί είμαστε», σχολίασε η ίδια.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να κινηθεί νομικά, η Έλλη Κόκοτα απάντησε:

«Αυτό δεν το συζητάμε τώρα, να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στους αγαπημένους του».