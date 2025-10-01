Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν έχουμε ελευθερία λόγου στην τέχνη - Θα έρθουν κι άλλοι στη θέση του Ρούπου»

Με αφορμή την συμμετοχή του σε δύο θεατρικές κωμικές παραστάσεις για φέτος, ο Δημήτρης Μακαλιάς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Χουμε» του ΣΚΑΙ, μιλώντας για το «cancel» που βίωσε πέρσι αλλά και σχολιάζοντας το περιστατικό με τον Πάρι Ρούπο.

«Έχω αφήσει στο παρελθόν αυτό που έγινε με την παράσταση. Δεν θέλω να ξαναπάρω μέρος θέση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το stand up comedy και την κοινότητά του», σχολίασε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο Δημήτρης Μακαλίας μίλησε για το περιστατικό που είχε γίνει πέρσι με την παράσταση, την οποία διοργάνωνε και στην οποία δεν υπήρχε η συμμετοχή γυναικών κωμικών με αποτέλεσμα τις οργισμένες αντιδράσεις του κοινού και την ακύρωση της.

«Με πόνεσε πάρα πολύ και θέλω να μείνει στο παρελθόν. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι είναι έτοιμοι να σε φάνε. Στα social media μπορεί να μπει οποισδήποτε και να γράψει οτιδήποτε εχθρικό. Οπότε όσο πιο πολύ απέχεις τόσο πιο πολύ κερδίζεις», δήλωσε.

Στην συνέχεια εξομολογήθηκε πως η κουλτούρα της ακύρωσης τον έχει κάνει να είναι πολύ προσεκτικός με τα λόγια που χρησιμοποιεί στις συνεντεύξεις του:

«Πλέον, κάθε φορά που δίνω μια συνέντευξη μετράω τις λέξεις μου, κουράστηκα να προσέχω, η άλλη λύση είναι να μην δίνω καθόλου συνεντεύξεις και δεν θέλω. Θα μπω και γω στο πλαίσιο που επιθυμούν οι άλλοι», είπε.

Με αφορμή την πρόσφατη απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fun και τον σάλο που προκλήθηκε αναφορικά με την ελευθερία του λόγου ο Δημήτρης Μακαλιάς σχολίασε:

«Δεν έχουμε ελευθερία του λόγου στην τέχνη. Είναι εμφανές και στενάχωρο. Και γω θύμα είμαι αυτής της μη ελευθερίας. Πολλά θύματα γύρω μας από διάφορους χώρους οπότε δεν ξαφνιάζομαι».

«Ζούμε σε μια εποχή που θα βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, το βιώνει ο Πάρις Ρούπος και θα έρθουν και άλλοι στην θέση του», συμπλήρωσε.