Εβελίνα Σκίτσκο για καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα οποία αγνοούσα για καιρό»

Ήταν πριν από έναν περίπου μήνα όταν η Εβελίνα Σκίτσκο, το πρώην μοντέλο του GNTM, μέσα από ανάρτηση στα social media, αποκάλυψε πώς ξεπέρασε τον καρκίνο με τον οποίο είχε διαγνωστεί, προκαλώντας σοκ στους πάντες.

Η ίδια την Παρασκευή (5/12) μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για όλες τις δυσκολίες που βίωσε. Όπως είπε τον περασμένο Απρίλιο, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου.

«Έκανα χειρουργείο, αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να ήταν δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Το χειρουργείο έγινε στις 4 Απριλίου και είχα διαγνωστεί περίπου πριν από μια εβδομάδα. Ήμουν πολύ τυχερή, είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο, δεν το περίμεναν για την ηλικία μου», είπε για την ημέρα του χειρουργείου.

Τα συμπτώματα που είχε η Εβελίνα Σκίτσκο

Το μοντέλο μίλησε και για τα συμπτώματα που είχε και για αρκετό καιρό αγνοούσε: ««Είχα έντονα συμπτώματα, τα αγνοούσα πολύ καιρό. Είχα εναλλαγές στην τουαλέτα. Δυσκοιλιότητα, ευκοιλιότητα, είχα πολύ έντονη απώλεια βάρους. Έλεγα ότι ήταν λόγω της γυμναστικής και των ταξιδιών, αλλά δεν ήταν. Ήταν σοβαρά τα συμπτώματα.

Όπως επίσης και το ότι είχε κοπεί η περίοδός μου, μου έλεγαν ότι ήταν λόγω των ταξιδιών, αλλά εγώ ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα σε γαστρεντερολόγο και κάναμε κάποιες αναλύσεις.

Κατάλαβα λόγω των εναλλαγών στην τουαλέτα ότι ήταν εντερικό το θέμα. Μέσα από τις αναλύσεις καταλάβαμε ότι χάνω από κάπου αίμα και μου είπε ότι θα ήταν καλό να κάνω κολονοσκόπηση για να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα και το βρήκαμε εκεί. Έγινε βιοψία, αλλά θεωρώ ότι οι γιατροί καταλαβαίνουν αν υπάρχει κακοήθεια», πρόσθεσε.