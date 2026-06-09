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Η Έφη Θώδη διδάσκει την Άννα Βίσση πώς γίνεται σωστά η λαοθάλασσα: «Κοίτα τι γίνεται εδώ, ο χαμός»

Η Έφη Θώδη μέσα από το TikTok προσκαλεί την Άννα Βίσση: «Σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση».

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Έφη Θώδη
Έφη Θώδη | NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Η Έφη Θώδη έκανε την απόλυτη έκπληξη μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, στέλνοντας μια αναπάντεχη πρόσκληση στην Άννα Βίσση. Αφού πρώτα φρόντισε να σιγοτραγουδήσει μερικούς στίχους από τη νέα επιτυχία της τραγουδίστριας, το «Αιγαίο», την προκάλεσε ανοιχτά να εγκαταλείψει για λίγο τις τεράστιες αρένες και να βιώσει την αληθινή εμπειρία του πανηγυριού, εκεί όπου εμφανίζεται η ίδια.

@efi_thodi_

Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα! @annavissiofficial 😅🎤🔥 #efithodi #fyp #viral #vissi #panigi

♬ Oh, wao！(860741) - Freekick Studio

 

Μέσα στο βίντεο, η τραγουδίστρια των δημοτικών ακούγεται να της λέει χαρακτηριστικά: «Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση».

Όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί. Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, υπογράμμισε το νόημα της πρόσκλησης γράφοντας αυτολεξεί: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».

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