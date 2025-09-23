Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Με μία ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός Βέρα Μακρομαρίδου, που πρωταγωνιστεί φέτος στη δημοφιλή σειρά του Alpha «το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» γνωστοποίησε πως είναι έγκυος.

Η αγαπημένη ηθοποιός που έγινε γνωστή από τον Σασμό και φέτος πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Η εγκυμονούσα μοιράστηκε τη χαρά της και στα social media, γράφοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Καμιά φορά η ζωή, η tv και η σκηνή ταυτίζονται. Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται (Επανερχόμαστε την Παρασκευή 3/10 με διπλό επεισόδιο (δεν πειράζει, θα βγείτε το Σάββατο)».

Η Βέρα και ο Αλέξανδρος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Απρίλιο του 2024 και τρεις μήνες αργότερα γιόρτασαν τον έρωτά τους με μια όμορφη γαμήλια τελετή σε ειδυλλιακό σκηνικό, μπροστά στη θάλασσα.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Δυνατές ερμηνείες

Σε μια περίοδο που τα κανάλια κατεβάζουν στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό τα πιο ισχυρά τους «όπλα» και κάθε βράδυ έχουμε τουλάχιστον από μια πρεμιέρα, το διπλό επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha ««Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» », ήρθε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί για την επικράτηση στους πίνακες τηλεθέασης.

Κι αυτό δεν είναι απαραιτήτως ό,τι καλύτερο…

Κόντρα στο ρεύμα της αποθέωσης για την πρεμιέρα, που τρέλανε τα social media -όπου οι ερμηνείες των ηθοποιών ανταμείφθηκαν με σχόλια τύπου «μωρή Τρικαλιώτη θα με κάνεις να τα μπήξω»- η νέα σειρά έδειξε μεν όλες τις αρετές ενός πολυδιαβασμένου best seller που προσφέρεται για τηλεοπτική μεταφορά υψηλής τηλεθέασης, καθώς διαθέτει έρωτες, πάθη, δράματα και πολλά παιχνίδια της μοίρας.

Μόνο που χρειάστηκε αρκετή βοήθεια από τουςηθοποιούς και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, για να ξεπεράσουμε τις σεναριακές απλοϊκότητες και τις εξεζητημένες σκηνές -όπως οι καθόλου real σκηνές σεξ- που παραπέμπουν σε μια κλασική, καθόλου πρόχειρη αλλά καλογυρισμένη, σαπουνόπερα.

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι έχει πολλές αρετές με πρώτη και πλέον διακριτή στα πρώτα επεισόδια τις ερμηνείες, όπως αυτή της Πέγκυς Τρικαλιώτη -η οποία σήκωσε άξια το μεγαλύτερο βάρος, προσφέροντας τις πιο δυνατές στιγμές- και του Γιώργου Χρυσοστόμου -που ως άλλος Σον Μπιν, για άλλη μια φορά, πεθαίνει ως ρόλος και μάλιστα νωρίς.

Πολυπρόσωπο, με πολλά δημοφιλή ονόματα στους βασικούς ρόλους (όπωςοι Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, Στεφανία Γουλιώτη) άνοιξε

πολλές παράλληλες ιστορίες στα πρώτα επεισόδια κι έδωσε πολλές διαφορετικές εικόνες στον θεατή (Όλυμπος, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι).

Εννοείται πως η πλοκή ήταν καταιγιστική, καθώς στα δύο πρώτα επεισόδια είχαμε έναν τραγικό θάνατο, γάμους, παιδιά, μία απόπειρα βιασμού και τουλάχιστον τρεις νέες γνωριμίες, που φαίνεται πως θα εξελιχθούν σε μοιραίους έρωτες.

Προσεγμένο ως παραγωγή, με ωραίες μουσικές και τραγούδι τίτλων, υπέροχη σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας, στο κλίμα της εποχής (1958) μας βάζει -σε μεγάλο ποσοστό χάρις στα προσεγμένα κοστούμια- αλλά και μας πετάει έξω, με τους ήρωες να φιλιούνται με πάθος δημοσίως -σε δρόμους και κέντρα διασκέδασης- ή να κυκλοφορούν με ιδιόκτητο αυτοκίνητο στην Καλαμάτα του ‘60 -η μέση καλαματιανή οικογένεια είχε αυτοκίνητο το 1958;