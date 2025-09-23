Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Δυνατές ερμηνείες και παρέλαση στερεοτύπων

Σε μια περίοδο που τα κανάλια κατεβάζουν στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό τα πιο ισχυρά τους «όπλα» και κάθε βράδυ έχουμε τουλάχιστον από μια πρεμιέρα, το διπλό επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha ««Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» », ήρθε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί για την επικράτηση στους πίνακες τηλεθέασης.

Κι αυτό δεν είναι απαραιτήτως ό,τι καλύτερο…

Κόντρα στο ρεύμα της αποθέωσης για την πρεμιέρα, που τρέλανε τα social media -όπου οι ερμηνείες των ηθοποιών ανταμείφθηκαν με σχόλια τύπου «μωρή Τρικαλιώτη θα με κάνεις να τα μπήξω»- η νέα σειρά έδειξε μεν όλες τις αρετές ενός πολυδιαβασμένου best seller που προσφέρεται για τηλεοπτική μεταφορά υψηλής τηλεθέασης, καθώς διαθέτει έρωτες, πάθη, δράματα και πολλά παιχνίδια της μοίρας.

Μόνο που χρειάστηκε αρκετή βοήθεια από τουςηθοποιούς και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, για να ξεπεράσουμε τις σεναριακές απλοϊκότητες και τις εξεζητημένες σκηνές -όπως οι καθόλου real σκηνές σεξ- που παραπέμπουν σε μια κλασική, καθόλου πρόχειρη αλλά καλογυρισμένη, σαπουνόπερα.

Διαβάστε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση και αποθέωση για την Τρικαλιώτη - «Το ζει»

Δυνατές ερμηνείες, προσεγμένη παραγωγή

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι έχει πολλές αρετές με πρώτη και πλέον διακριτή στα πρώτα επεισόδια τις ερμηνείες, όπως αυτή της Πέγκυς Τρικαλιώτη -η οποία σήκωσε άξια το μεγαλύτερο βάρος, προσφέροντας τις πιο δυνατές στιγμές- και του Γιώργου Χρυσοστόμου -που ως άλλος Σον Μπιν, για άλλη μια φορά, πεθαίνει ως ρόλος και μάλιστα νωρίς.

Πολυπρόσωπο, με πολλά δημοφιλή ονόματα στους βασικούς ρόλους (όπωςοι Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, Στεφανία Γουλιώτη) άνοιξε

πολλές παράλληλες ιστορίες στα πρώτα επεισόδια κι έδωσε πολλές διαφορετικές εικόνες στον θεατή (Όλυμπος, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι).

Εννοείται πως η πλοκή ήταν καταιγιστική, καθώς στα δύο πρώτα επεισόδια είχαμε έναν τραγικό θάνατο, γάμους, παιδιά, μία απόπειρα βιασμού και τουλάχιστον τρεις νέες γνωριμίες, που φαίνεται πως θα εξελιχθούν σε μοιραίους έρωτες.

Προσεγμένο ως παραγωγή, με ωραίες μουσικές και τραγούδι τίτλων, υπέροχη σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας, στο κλίμα της εποχής (1958) μας βάζει -σε μεγάλο ποσοστό χάρις στα προσεγμένα κοστούμια- αλλά και μας πετάει έξω, με τους ήρωες να φιλιούνται με πάθος δημοσίως -σε δρόμους και κέντρα διασκέδασης- ή να κυκλοφορούν με ιδιόκτητο αυτοκίνητο στην Καλαμάτα του ‘60 -η μέση καλαματιανή οικογένεια είχε αυτοκίνητο το 1958;

Διαβάστε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του ALPHA

Τα παιχνίδια της μοίρας

Η πλοκή κινείται γύρω από τις διαφορετικές ιστορίες πέντε αδερφών που αφήνουν τη μάνα (Πέγκυ Τρικαλιώτη) στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι για να κυνηγήσουν τους έρωτες και τα όνειρα τους.

Όμως, όπως αναφέρει και η παρουσίαση της σειράς από την ιστοσελίδα του Alpha «...η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν, ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές...».

Ως καταλαβαίνετε, τα στερεότυπα δεν απουσιάζουν -αντιθέτως. Η κακή πεθερά (απολαυστική Μαρία Τσομπανάκη) είναι πάρα πολύ κακή και στήνει ίντριγκες πίσω από την πλάτη της νύφης της.

Ο ευκατάστατος θείος κάνει τον καλό, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί την αθώα κι άπραγη ανιψιά που του εμπιστεύτηκαν για να προωθήσει τις «βρόμικες» δουλειές του. Η ωραία νέα είναι τόσο ερωτευμένη με τον πολύ πλούσιο και πολύ μεγαλύτερο της σύζυγο, που ενώ βρίσκονται στο Παρίσι, δεν θέλει να πάει ούτε στη Μονμάρτρη για

βόλτα ούτε στου Dior για ψώνια, αλλά προτιμάει να μείνει στο ξενοδοχείο να κάνει παθιασμένο σεξ με τον εδώ και μια δεκαετία αγαπημένο της.

Η επαναστάτρια, που το σκάει από το σπίτι της για να γίνει ηθοποιός, πέφτει με το καλημέρα θύμα απόπειρας βιασμού. Η μάνα δύο παιδιών που αγαπάει το τραγούδι δέχεται από την πρώτη φορά που τραγουδάει σε ένα γάμο, πρόταση να τραγουδήσει επαγγελματικά -κι ακόμα δεν πλάκωσαν οι συμπτώσεις, που λογικά αναμένονται. Είπαμε, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο…

Ιδανική συνταγή τηλεοπτικής μυθοπλασίας

Ας γυρίσουμε, όμως, εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Στους ηθοποιούς, όπως η Τρικαλιώτη, ο Σταύρου, η Τουμασάτου, η Στεφανία Γουλιώτη -που είδαμε λίγο στα πρώτα επεισόδια, αλλά ελπίζουμε να δούμε παραπάνω στη συνέχεια- ή η Έβελυν Ασουάντ και ο Δημήτρης Αποστολόπουλος (που υποδύεται τον σύζυγο της), οι οποίοι δίνουν ζωή κι αλήθεια σε μια -ενίοτε τραβηγμένη- ιστορία, που όμως δείχνει ό,τι πρέπει για τηλεόραση.

Εν κατακλείδι, μπορεί να μη θυμόμαστε το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι δέκα χρόνια μετά; Μπορεί. Μπορεί να είναι η επιτυχία της νέας τηλεοπτικής σεζόν; Και πάλι μπορεί -και γιατί όχι;