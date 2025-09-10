Η Ούρσουλα Κορμπέρο, γνωστή από την επιτυχημένη ισπανόφωνη σειρά του Netflix «La Casa De Papel» στο ρόλο της ως «Tokio», είναι έγκυος και θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, όπως ανακοίνωσε στους 20 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, χθες (09/09).

Με φωτογραφία στον καναπέ της με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά και λεζάντα:

«Δεν είναι AI», μετέφερε τα καλά νέα της εγκυμοσύνης η 36χρονη Καταλανή ηθοποιός.

Σε λίγες ώρες η ανάρτησή της έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια likes.

Η Ούρσουλα Κορμπέρο και ο σύντροφος της Τσίνο Νταρίν είναι μαζί από το 2015 και σχεδόν 10 χρόνια μετά περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η σχέση τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ισπανικής σειράς La embajada του Antena 3.

Επί χρόνια, οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο μοντέρνα ζευγάρια στον ισπανικό κινηματογράφο.

«Θα τον είχα ερωτευτεί ακόμα κι αν ήταν άσχημος. Επειδή είναι πολύ έξυπνος και έχει μια συντριπτική αίσθηση του χιούμορ. Ένας κύριος. Ήμουν πολύ τυχερή στη ζωή», έχει δηλώσει στο El Periódico η ηθοποιός για τον σύντροφό της.

Ενώ εκείνος στην διάρκεια της προώθησης της ταινίας Manos de hierro πέρσι είχε δηλώσει: «Είναι τιμή μου να μοιράζομαι τα πάντα μαζί της. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να την παρακολουθώ να εξελίσσεται επαγγελματικά, είναι τρελό. Το λατρεύω»

Αφού πέρασαν μαζί το lockdown λόγω της πανδημίας στο Μπουένος Άιρες – η ηθοποιός πήγε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής για 10 ημέρες και κατέληξε να μείνει για τέσσερις μήνες. Τώρα ζουν στη Βαρκελώνη.