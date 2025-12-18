Στην Ευελπίδων ο 21χρονος για να καταθέσει μήνυση κατά γνωστού τραγουδιστή

Στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει κατά γνωστού τραγουδιστή, μαζί με τον δικηγόρο του, μετέβη ένας 21χρονος καλλιτέχνης.

Ο δικηγόρος του κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορία στην οποία πρέπει να χυθεί φως.

«Να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει, κι από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη» δήλωσε μπαίνοντας στα δικαστήρια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απέστειλε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ. Χαράλαμπου Λυκούδη, σχετικά με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η ανακοίνωση

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα»

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το «δεξί χέρι» του τραγουδιστή φέρεται να πίεζε τον 21χρονο να τον συναντήσει στο καμαρίνι του, ο οποίος αποτελεί «κλειδί» για την υπόθεση.

Μάλιστα ο καλλιτέχνης που πρόκειται να καταθέσει την μήνυση καταγγέλλοντας ασελγείς πράξεις σε βάρος του, νωρίτερα έσπασε τη σιωπή του και προχώρησε ανώνυμα σε δηλώσεις μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για μένα ψυχολογικά», είπε αρχικά ο 21χρονος.

Και συνέχισε: «Ήρθα στην Αθήνα για να κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρίσκω τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω».

«Από το σπίτι δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες άλλων», δήλωσε καταληκτικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια εκπομπή, ο 21χρονος φαίνεται να προσκλήθηκε στην Αθήνα από μάνατζερ, ο οποίος γνώριζε ότι το μουσικό σχήμα του κατηγορούμενου τραγουδιστή είχε κενό στο πρόγραμμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής του έλεγε ότι αν δε υποκύψει δεν θα κάνει καριέρα ενώ φέρεται ότι του πρόσφερε μέχρι και ουσίες. Ο 21χρονος αποφάσισε να μην ξανά συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ωστόσο δεν αποχώρησε μέχρι το τέλος της σεζόν.