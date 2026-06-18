«Είναι ύπουλο, το καταγγέλλω»: Ο Γιώργος Λιάγκας τα έβαλε με παιδικό τραγούδι για τον λαγοκέφαλο

Είναι η απόλυτη viral είδηση των τελευταίων μηνών και, κακά τα ψέματα, ο λαγοκέφαλος κοντεύει να γίνει η νέα εθνική μας μασκότ. Από τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα social media και τις πρωινές εκπομπές. Ήταν θέμα χρόνου, λοιπόν, το trend να περάσει και στην επόμενη γενιά, κάνοντας την εμφάνισή του με τη μορφή... παιδικού cartoon και αποκτώντας το δικό του τραγούδι/

Όταν το παιδικό βίντεο με τον animated λαγοκέφαλο έπαιξε στον αέρα του «Πρωινού», ο Γιώργος Λιάγκας δεν μάσησε τα λόγια του. Ξεχνώντας προς στιγμήν τα gossip και τα κοινωνικά θέματα, ο παρουσιαστής σήμανε συναγερμό για την ασφάλεια των λιλιπούτειων τηλεθεατών, δηλώνοντας με απόλυτη σοβαρότητα: «Αυτό το βίντεο είναι επικίνδυνο!».

Η ανάλυση που ακολούθησε ήταν βγαλμένη από τα καλύτερα τηλεοπτικά θρίλερ. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η χαριτωμένη καρτουνίστικη απεικόνιση του τοξικού ψαριού είναι παγίδα. «Βλέπεις το βίντεο αυτό, που περνάει λανθασμένα μηνύματα. Το παιδάκι θα δει τον λαγοκέφαλο και θα πάει να τον αγκαλιάσει».

Η κουβέντα απογειώθηκε όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη μπήκε στην εξίσωση, αναφέροντας αθώα πως σκόπευε να βάλει το εν λόγω τραγουδάκι στο παιδί της.

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα ήταν άμεση και καταπελτική:

«Είναι ύπουλο, μην το βάλεις! Εγώ το καταγγέλλω αυτό το παιδικό τραγούδι».