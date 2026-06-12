Ελεάννα Παπαϊωάννου: «Του είπα ότι περιμένει κοριτσάκι και μου λέει, εντάξει δεν πειράζει»

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της και περιμένει κοριτσάκι, περιέγραψε μέσα από βίντεο στο προφίλ της στο Instagram ένα περιστατικό που την έκανε να μην ξέρει αν θέλει να γελάσει ή να κλάψει και είχε να κάνει με το φύλο του μωρού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια, είχε ραντεβού με έναν μάστορα, ο οποίος όταν έμαθε ότι περιμένει κοριτσάκι, της απάντησε «δεν πειράζει».

«Λίγο προτού φύγει, μου λέει "με το καλό, με έναν πόνο". Του λέω "ευχαριστώ πάρα πολύ". Μου λέει "αγοράκι;", "όχι, κοριτσάκι" του λέω. Μου λέει "εντάξει, δεν πειράζει".

Πειράζει; Τι να πειράζει; Τι να πειράζει, ρε μάστορα, που θα κάνω κοριτσάκι και όχι αγοράκι;

Κολλάω λίγο και του λέω "γιατί το λέτε αυτό;". Μου λέει "το λέω γιατί οι πιο πολλοί θέλουν αρσενικό στην οικογένεια, θέλουν άντρες"», είπε αρχικά η Ελεάννα Παπαϊωάννου.

«Λέω "έχουμε αρσενικό, τον μπαμπά μας, θα είμαστε κοριτσοπαρέα να τον αγκαλιάζουμε, να τον φιλάμε κι αυτός εμάς, να μας φροντίζει, να μας προσέχει".

"Επειδή πιο πολύ θέλουν άντρες στην οικογένεια, αντρίλα…", μου λέει. Εν τω μεταξύ έξω γίνεται χαμός από την πολλή αντρίλα, δεν ξέρω αν βλέπετε.

Τόση τεστοστερόνη... Πήγα να γελάσω, μετά πήγα να προβληματιστώ, μετά σοκαρίστηκα λίγο που το άκουσα…Σχετικά νέος άνθρωπος, ευγενέστατος, καλλιεργημένος, αυτά. Έτσι ήθελα να το πω γιατί θα έσκαγα!», ανέφερε στη συνέχεια η Ελεάννα Παπαϊωάννου.