Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω - Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή»

Η Έλενα Κρεμλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά και μίλησε για την υπόθεση revenge porn με τη γνωστή influencer να εξομολογείται πως όταν δέχτηκε το πρώτο απειλητικό μήνυμα είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει, εξηγώντας τον λόγο.

Παράλληλα, εξήγησε πως το δικαστήριο που έγινε πρόσφατα και είχε πάρει δημοσιότητα, είναι μόνο ένα από όσα πρέπει να γίνουν και θα ακολουθήσουν και άλλα σε άλλες πόλεις αφού έχουν υποβληθεί και άλλες μηνύσεις.

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου, δηλαδή έξι χρόνια πιο πίσω. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή της», είπε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου.

«Μου είπε "είσαι πολύ ωραία εδώ. Ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού". Ήταν και fake προφίλ. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή που αισθάνθηκα.

Η ντροπή ήταν αυτό που με έκανε επί τόπου να αισθανθώ ότι θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω. Επί τόπου νιώθεις ντροπή για όλο σου το είναι. Ένιωσα ας φύγω να μην το ζήσω όλο αυτό. Ήταν για δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι με κράτησε», εξομολογήθηκε η ίδια.

«Μίλησα με μια φίλη, μίλησα με την οικογένειά μου. Ουσιαστικά εγώ ήμουν τυχερή, είχα υποστήριξη από όλο μου το σύστημα. Γι' αυτό κατευθείαν κινήθηκα: πήγα στη δίωξη, πήρα τηλέφωνο, έκανα μηνύσεις. Κανείς δεν μου είπε πού έφταιξα και χαίρομαι που μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον», τόνισε στη συνέχεια.

«Από το '18 που έγιναν οι πρώτες μηνύσεις μέχρι το '20 έκανα διαφορετικές μηνύσεις, γιατί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και ήρθε κι άλλο υλικό από το παρελθόν μου.

Εννοείται ότι αυτό έγινε όταν έγινα αρκετά γνωστή στο ευρύ κοινό επειδή συμμετείχα σε κάποιες εκπομπές που πήγαν πολύ καλά. Όποιος βρέθηκε, στραφήκαμε νομικά εναντίον του.

Έχουμε και άλλα δικαστήρια, σε όλη την Ελλάδα. Η αλλαγή του νόμου το 2021 από πλημμέλημα σε κακούργημα, ήταν πάρα πολύ σημαντική και θετική αλλαγή.

Το συγκεκριμένο δικαστήριο που ακούστηκε πρόσφατα ήταν ένα από αυτά, έχουν γίνει και άλλα και θα γίνουν και άλλα,

Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό για την κοινωνία το ότι ακούστηκε πως είχαμε μια θετική εξέλιξη ήταν βοήθεια για πάρα πολλά κορίτσια για να το κυνηγήσουν, να βρουν το δίκιο τους», τόνισε στη συνέχεια η Έλενα Κρεμλίδου.