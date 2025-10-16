Έλενα Κρεμλίδου: Στα δικαστήρια της Πάτρας για την υπόθεση revenge porn - Γιατί διακόπηκε η δίκη

Με δάκρυα στα μάτια κατέθεσε η Έλενα Κρεμλίδου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών για την υπόθεση με το revenge porn όπου περιέγραψε την περιπέτεια που ζει εδώ και πέντε χρόνια από τη στιγμή που διαπίστωσε πως προσωπικές της φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η γνωστή influencer αναφέρθηκε στο ψυχολογικό βάρος και τον επαγγελματικό αντίκτυπο που έχει για την ίδια αυτή η υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα - Άλκης Γιαννακάς: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ηθοποιού - Συντετριμμένη η επί χρόνια σύντροφός του

«Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της η Έλενα Κρεμλίδου, όπως αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος.

Η ίδια τόνισε ότι κάποιες φωτογραφίες της είχαν τραβηχτεί όταν εκείνη ήταν ανήλικη και πως είχε δεχθεί απειλές ήδη από το 2018 προτού αρχίσει η διαρροή των φωτογραφιών στο Διαδίκτυο το 2020.

Όπως προέκυψε από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπεύθυνος για τη διαρροή του υλικού είναι ένας 36χρονος αστυνομικός, ο οποίος, δεν έδωσε το παρών στη δικαστική αίθουσα, κάτι που επιβεβαίωσε και η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου μιλώντας στην κάμερα του Star.

«Ο κατηγορούμενος πραγματικά δεν εμφανίστηκε. Αφορά για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων της κυρίας Κρεμλίδου», είπε η δικηγόρος της influencer.

Από πλευράς της η Έλενα Κρεμλίδου δεν έκρυψε ότι «αναμένουμε να δικάσουμε να τελειώσει αυτή η υπόθεση και πιστεύω στη δικαιοσύνη».

Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος, ενώ η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκομίστηκε από την υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.