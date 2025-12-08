Μια έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πρόβας για το γύρισμα των Battles του The Voice οδήγησε την Έλενα Παπαρίζου εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/12).

Η coach του The Voice παραμένει σε νοσηλεία προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις μετά τους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα.

Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα και η εταιρεία Minos EMI που εκπροσωπεί την καλλιτέχνιδα, οι προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες δεν θα πραγματοποιηθούν.

Σε αυτές περιλαμβάνεται το άναμμα του δέντρου στο Περιστέρι, στο οποίο σύμφωνα με την εκπομπή «Το' Χουμε» του Κώστα Τσουρού θα εμφανιστεί η Πέγκυ Ζήνα, αλλά και τα γυρίσματα για τα Battles που θα δούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο The Voice.

Ποιος ανέλαβε κριτής στο The Voice

Στη θέση της Έλενας Παπαρίζου βρέθηκε για το γύρισμα των Battles ο παλιός γνώριμος του The Voice Κωστής Μαραβέγιας που είχε οδηγήσει πολλούς από τις ομάδες του σε νίκη όταν συμμετείχε στο project.

Η ανακοίνωση της Minos EMI

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».