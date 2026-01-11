Έλενα Παπαρίζου για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο: «Θέλει λίγη παρακολούθηση»

Με ευχές για καλή υγεία υποδέχτηκε στο πλατό του «Καλύτερα δε γίνεται» την Έλενα Παπαρίζου η Ναταλία Γερμανού. Η τραγουδίστρια λίγες ημέρες πριν από το φινάλε του The Voice χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αποκαλύπτοντας στην παρουσιάστρια ότι έπαθε υπερκόπωση.
Διαβάστε ακόμα: Η Έλενα Παπαρίζου πίσω στο «The Voice»: «Είμαι καλά και είμαι πίσω»
«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας» ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου.
- «Θα είναι κόλαση τα γυρίσματα»: Το θρίλερ που βασάνισε τους πρωταγωνιστές του
- Argentina: Το μαγαζί που ανέστησε μία άγνωστη αλλά πανέμορφη πλατεία του κέντρου της Αθήνας
- Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ
- Δημήτρης Πανόπουλος για το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη: «Καμία χαιρεκακία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.