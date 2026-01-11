Έλενα Παπαρίζου για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο: «Θέλει λίγη παρακολούθηση»

Με ευχές για καλή υγεία υποδέχτηκε στο πλατό του «Καλύτερα δε γίνεται» την Έλενα Παπαρίζου η Ναταλία Γερμανού. Η τραγουδίστρια λίγες ημέρες πριν από το φινάλε του The Voice χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αποκαλύπτοντας στην παρουσιάστρια ότι έπαθε υπερκόπωση.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας» ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου.



