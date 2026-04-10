Ελένη Ανουσάκη: Σοβαρή περιπέτεια υγείας για την ηθοποιό - Γιατί νοσηλεύτηκε

Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε η ηθοποιός Ελένη Ανουσάκη, όπως αποκάλυψε η ίδια στο egomagazine.gr, καθώς διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια. Πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της αλλά την επόμενη εβδομάδα θα μπει ξανά στο νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε, «με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον», δήλωσε η Ελένη Ανουσάκη στο σάιτ. Η κατάσταση την ανησύχησε έντονα και με τη βοήθεια κοντινών της ανθρώπων, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ναυτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν καρδιακή ανεπάρκεια.

Και συνέχισε: «Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια. Έζησα ένα δράμα, έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και ηλικία γιατί όπως και να το κάνεις μεγαλώνουμε. Δυο μέρες ήμουν έτσι.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ναυτικό νοσοκομείο και τον γιατρό μου τον εξαιρετικό Σπύρο Παπαϊώαννου που είναι καρδιολόγος. Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου. Μου έσωσαν τη ζωή. Τον καρδιολόγο μου τον βρήκα όταν απευθύνθηκα στον πνευμονολόγο μου τον κ. Τσουκαλά, ο οποίος με παρέπεμψε στον κ. Παπαϊωάννου. Ο κόσμος μου έχει απέραντη αγάπη και συγκινούμουν όσο ήμουν στο νοσοκομείο».

Και κατέληξε η Ελένη Ανουσάκη: «Πέρασα τραγικές στιγμές. Τώρα είμαι στο σπίτι αλλά μετά από 6 μέρες θα ξαναμπώ για έξι μέρες στο νοσοκομείο. Μου έκαναν ενδοφλέβια διουρητική αγωγή για δυο μέρες, λόγω έντονης δύσπνοιας. Δυο μέρες ήμουν με σωλήνες. Είχα 3-4 τρύπες τα χέρια μου. Όταν έκανα εξετάσεις έπαιξα τον πιο δύσκολο ρόλο της ζωής μου. Τα χέρια μου από τα μηχανήματα είχαν γίνει μαύρα.

Ευτυχώς το πρόλαβα. Είναι εξαιρετικοί γιατροί και τους ευχαριστώ όπως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθώ αγωγή μου απαγορεύουν να πίνω και πολύ νερό. Πρέπει να κάνω συνεχώς εξετάσεις».

