Ελένη Γερασιμίδου: «Πριν 1-2 χρόνια πήρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω - Με είπε σκύλα»

Η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε στην κάμερα του Buongiorno για τη νέα της παράσταση που έχει γράψει και πρωταγωνιστεί η ίδια και ο σύζυγός της, Αντώνης Ξένος με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 46 χρόνια, χωρίς να δεν έκρυψε ότι πριν από δύο χρόνια πήρε τηλέφωνο τη δικηγόρο της γιατί ήθελε να χωρίσει και εκείνη την αποκάλεσε «σκύλα».

«Είναι κάτι που έχω γράψει εγώ για τον Ξένο. Είχα γράψει κάτι μόνο για μένα, αλλά ζήλεψε ο Ξένος και έτσι του έβαλα κάτι που νομίζω είναι καλύτερο από το δικό μου. Μοιάζει με standup comedy», είπε αρχικά η Ελένη Γερασιμίδου για την παράσταση στην οποία οι δυο τους συνεργάζονται με την κόρη τους, Αγγελική Ξένου.

«Η κόρη μου είναι αυστηρή ως συνεργάτης, αλλά δεν της φέρνουμε αντιρρήσεις γιατί είναι το φρέσκο μυαλό», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το πώς είναι να έχει περάσει 46 χρόνια με τον Αντώνη Ξένο, η Ελένη Γερασιμίδου απάντησε:

«46 χρόνια δίπλα στον Αντώνη Ξένο, η ζωή είναι διασκεδαστική, αλλά και πάρα πολύ βαρετή κάποιες ώρες.

Του λέω ότι δεν γερνάμε ακριβώς μαζί, αλλά βαριόμαστε μαζί».

«Καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε "τέλος". Πριν 1-2 χρόνια πήρα μια μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με έβρισε και με είπε σκύλα που θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Ελένη Γερασιμίδου, η οποία την επόμενη σεζόν θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

«Η τηλεόραση μου λείπει οικονομικά παρόλο που τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η γνωστή ηθοποιός.