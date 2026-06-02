Τζέιν Σέιμουρ: Η δρ. Κουίν των '90s συνάντησε τον Σάλι και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα

Μπορεί να έχουν περάσει 33 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς «Δρ. Κουίν: Μόνη στην Άγρια Δύση» με την Τζέιν Σέιμουρ (Jane Seymour) στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο χρόνος έχει αποδειχθεί και αυτός μεγάλος θαυμαστής της Βρετανίδας ηθοποιού, η οποία μπορεί φέτος να έκλεισε τα 75 της χρόνια, αλλά είναι εξίσου γοητευτική, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από τότε.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά, τον σήμερα 64χρονο Τζο Λάντο (Joe Lando), ο οποίος στη «Δρ. Κουίν» υποδυόταν τον Σάλι, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της Μικέλα Κουίν.

Οι δυο ηθοποιοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι πολύ στενοί φίλοι εδώ και δεκαετίες, ξανασυναντιούνται φέτος στην οθόνη με τον Λάντο να συναντάει τη Σέιμουρ στη σειρά Harry Wild του Acorn TV που φέτος μπαίνει στην 5η σεζόν της.

Στη σειρά η Σέιμουρ υποδύεται τη Χάριετ "Χάρι" Γουάιαλντ, μια συνταξιούχο καθηγήτρια λογοτεχνίας, η οποία ανακατεύεται στις υποθέσεις του ντετέκτιβ γιου της και λύνει μυστήρια και η οποία στη νέα σεζόν θα κληθεί να συνεργαστεί με τον Πιρς Κένεντι, έναν ιατροδικαστή, τον οποίο υποδύεται ο Τζο Λάντο.

Εν όψει της πρεμιέρας της 5ης σεζόν της σειράς στις 22 Ιουνίου, οι δύο ηθοποιοί ανέβασαν τις προηγούμενες ημέρες στις σελίδες τους στα social media ένα βίντεο όπου κρατάνε μία φωτογραφία τους από τα χρόνια της «Δρ. Κουίν», η οποία αρχικά κρύβει το πρόσωπό τους, ενώ στη συνέχεια μας αποκαλύπτονται στο σήμερα.

Στη λεζάντα της κοινής ανάρτησής της έγραψαν «από τα αγροκτήματα στο ανθρωποκτονιών» και αν μη τι άλλο, είναι φανερό ότι οι δυο τους θα μπορούσαν να παίξουν σε reboot της Δρ. Κουίν και η πλοκή να συνεχίσει σχεδόν από εκεί που είχε μείνει χωρίς να χρειαστεί να δείξουν τα 25 χρόνια που μεσολάβησαν αφού και οι δύο είναι... ίδιοι.

Δρ. Κουίν: Μόνη στην Άγρια Δύση - Το reboot που δεν είδαμε ποτέ

Η σειρά «Δρ. Κουίν: Μόνη στην Άγρια Δύση» προβλήθηκε στις ΗΠΑ από το 1993 μέχρι το 1998 για έξι σεζόν, ενώ κόπηκε στα ξαφνικά, με τις αντιδράσεις των φαν να είναι τόσο έντονες που το CBS έδωσε πράσινο φως για μια τηλεταινία το 1999.

Παρά το γεγονός ότι η ταινία πήρε κακές κριτικές, ενώ δεν άρεσε ούτε στους φαν με την τηλεθέαση να μην είναι καλή, γυρίστηκε άλλη μία τηλεταινία το 2001, η οποία έτυχε καλύτερης υποδοχής και ήταν η τελευταία φορά που οι τηλεθεατές είδαν την Δρ. Κουίν και τον Σάλι στη μικρή οθόνη.

Το 2019 η Τζέιν Σέιμουρ είχε δηλώσει πως πάλευε να ξαναδούμε τη Δρ. Κουίν στην οθόνη μέσα από κάποιο reboot και ότι είχαν ξεκινήσει οι σχετικές ενέργειες για να υλοποιηθεί.

Ο Τζο Λάντο και πολλοί άλλοι ηθοποιοί του αρχικού καστ δήλωσαν πρόθυμοι να ξαναπαίξουν τους ρόλους που τους έκαναν γνωστούς στο κοινό σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας.

Θυμίζουμε ότι η Δρ. Κουίν παιζόταν στα '90s αρχικά από το Mega (συνήθως) τα μεσημέρια της Κυριακής και πολλά χρόνια αργότερα από το Μακεδονία TV και τον ΑΝΤ1.

Μέχρι στιγμής η Σέιμουρ δεν έχει καταφέρει να γίνει πραγματικότητα το reboot της σειράς, όμως, η ίδια και ο Λάντο έπαιξαν μαζί το 2022 στη χριστουγεννιάτικη ταινία «A Christmas Spark» του Lifetime, η οποία ήταν από τις κορυφαίες σε τηλεθέαση χριστουγεννιάτικες ταινίες της χρονιάς.