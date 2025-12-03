Ελένη Μενεγάκη: Με τον Γιάννη Λάτσιο και τον Μάκη Παντζόπουλο στην ορκωμοσία του γιου της Άγγελου

Σύσσωμη η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη ήταν στο πλευρό του Άγγελου Λάτσιου το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην ορκωμοσία της στο Ναυτικό.

Παρόντες ήταν ο πατέρας του 23χρονου, Γιάννης Λάτσιος, ο νυν σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη Μάκης Παντζόπουλος, ο αδελφός της, Θοδωρής Μισόκαλος, αλλά και η μητέρα της Ζέτα με τον σύζυγό της Στέλιο Μισόκαλο.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με τον Άγγελο που φοράει τα ρούχα του ναυτικού δοκίμου και όλους να ποζάρουν μαζί του με διάπλατα χαμόγελα.

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Υπερηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ αγαπάμε» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ελένη Μενεγάκη.