Ελένη Μενεγάκη: Το ταξίδι για τα γενέθλιά της και οι τρυφερές αγκαλιές με τον Μάκη Παντζόπουλο

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη ανήμερα των γενεθλίων της και οι τρυφερές αγκαλιές με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη Μάκης Παντζόπουλος
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος | @elenimenegaki - Instagram
Τα γενέθλιά της είχε χθες Τετάρτη (29/10) η Ελένη Μενεγάκη και η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία απέχει από την τηλεόραση για δεύτερη σεζόν με άγνωστο το αν και πότε σκοπεύει να επιστρέψει, τα γιόρτασε εκτός Αθήνας.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ταξίδεψαν στην Ήπειρο με την παρουσιάστρια να ανεβάζει στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες από τα Τζουμέρκα, ενώ σε δύο φωτογραφίες βλέπουμε το ζευγάρι αγκαλιά.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! Υ.γ.: Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα!», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία πλημμύρισε από ευχές από followers της, επώνυμους και μη.

 

