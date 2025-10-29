Μετά την Υπολοχαγό Νατάσα: H 2η ταινία του Φώσκολου που έπαιξε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και λίγοι θυμούνται

Η Υπολοχαγός Νατάσα ήταν μια ταινία - σταθμός στην πορεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη όχι μόνο για το ρεκόρ εισιτηρίων που την κράτησε στην κορυφή του ελληνικού box office για τρεις δεκαετίες, αλλά και επειδή σε αυτή συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Φώσκολο.

Η συνεργασία τους στην Υπολοχαγό Νατάσα προέκυψε ύστερα από επιθυμία της Αλίκης Βουγιουκλάκη και πίεση του Φιλοποίμενα Φίνου στον Νίκο Φώσκολο, αφού στην αρχή ο τελευταίος δεν ήθελε να συνεργαστεί με τη «γατούλα» εθνική σταρ.

Διαβάστε επίσης - Υπολοχαγός Νατάσα: O αρχικός τίτλος της ταινίας που απέρριψε κατευθείαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ωστόσο, τελικά τον κέρδισε και μάλιστα, οι δυο τους ξανασυνεργάστηκαν 11 χρόνια αργότερα σε μία ακόμα ταινία, την Κατάσκοπο Νέλη (Κατάσκοπο Νέλλη) αν και τη δεύτερη φορά το αποτέλεσμα επί της οθόνης λέγεται ότι δεν άρεσε ούτε στην ίδια την Αλίκη, ενώ εισπρακτικά θεωρείται από τις αποτυχίες της στον κινηματογράφο.

Και μόνο από τον τίτλο, είναι ξεκάθαρο ότι η Κατάσκοπος Νέλη, παραγωγής Καραγιάννη - Καρατζόπουλου / Κρίκος Φιλμ, έκλεινε το «μάτι» στην Υπολοχαγό Νατάσα και είναι και λογικό δεδομένης της επιτυχίας της πρώτης συνεργασίας των Βουγιουκλάκη - Φώσκολου.

Μάλιστα και στην promo αφίσα για την προβολή της «Νέλης» στους κινηματογράφους αναφερόταν πως «από την εποχή της ταινίας "Υπολοχαγός Νατάσα" ο ελληνικός κινηματογράφος έχει να παρουσιάσει μια τόσο μεγάλη - μια τόσο γιγαντιαία υπερπαραγωγή».

Σε αντίθεση όμως με τη «Νατάσα» που ο Νίκος Φώσκολος υπέγραφε σενάριο και σκηνοθεσία, στη «Νέλη» είχε αναλάβει μόνο το σενάριο, ενώ σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο αδελφός της Αλίκης, Τάκης Βουγιουκλάκης.

Μάλιστα, ο Φώσκολος δεν συμμετείχε εξ αρχής στην ταινία, αλλά κλήθηκε αργότερα για να βγάλει την παραγωγή από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει.

Και αυτό γιατί η «Νέλη» ξεκίνησε να γυρίζεται σαν διασκευή του μιούζικαλ «Καμπαρέ» που είχε ανεβάσει η Αλίκη με τεράστια επιτυχία για δύο σεζόν (1978 - 1979) στο θέατρό της.

Ωστόσο, τα απαιτούμενα πνευματικά δικαιώματα δεν εξασφαλίστηκαν και τότε κλήθηκε ο Νίκος Φώσκολος για να γράψει ένα νέο σενάριο, το οποίο θα ένωνε σε μία νέα ταινία τις ήδη γυρισμένες σκηνές καμπαρέ από την ταινία («Το Κορίτσι του Καμπαρέ») που δεν είχε προχωρήσει, αλλά και πλάνα από ένα εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για τα Χριστούγεννα του 1979 στο οποίο είχαν προβληθεί αποσπάσματα από την ομώνυμη θεατρική παράσταση της Αλίκης.

Η αποκαλυπτική Αλίκη και τα εισιτήρια που... δεν έκοψε η ταινία

Στην ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη υποδυόταν τη Νέλη, μια γιαγιά στα '80s, η οποία διηγείται στην εγγονή της τη ζωή της ως φοιτήρια και τραγουδίστρια του καμπαρέ στο Βερολίνο του 1936, αλλά και στη συνέχεια στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου γίνεται μέλος αντιστασιακής οργάνωσης, άλλο ένα κοινό σημείο της ταινίας με τη «Νατάσα».

Η Αλίκη υποδυόταν και τη γιαγιά (μία από τις ελάχιστες φορές που εμφανίστηκε ηλικιωμένη στην οθόνη), αλλά και την εγγονή, φορώντας μαύρη περούκα με αγορέ κούρεμα.

Σε ένα από τα φλας μπακ δε η αξέχαστη ηθοποιός είχε εμφανιστεί γυμνόστηθη μπροστά σε καθρέφτη στην οθόνη, κάτι που είχε συζητηθεί έντονα στην Α' προβολή της ταινίας.

Η Κατάσκοπος Νέλη έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 26 Οκτωβρίου 1981, αλλά παρά τα παραπάνω που είχαν τις προδιαγραφές για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τότε κοινού και τους γνωστούς ηθοποιούς (Φαίδων Γεωργίτσης, Δάνη Κατρανίδη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Καίτη Λαμπροπούλου) που πλαισίωναν την Αλίκη, έκοψε μόλις 138.371 εισιτήρια, τερματίζοντας 9η ανάμεσα στις 45 ταινίες της σεζόν.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως τα εισιτήρια ήταν λιγότερα και από τα μισά από όσα είχε κόψει έναν χρόνο νωρίτερα η ταινία της Αλίκης, «Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα», δηλαδή 289.204 εισιτήρια.

Μάλιστα, το τελικό αποτέλεσμα στην οθόνη λέγεται ότι δεν άρεσε ούτε στην ίδια την Αλίκη και σε συνδυασμό με τα λίγα εισιτήρια (ειδικά για τα δεδομένα της) που είχαν κοπεί, την οδήγησαν στην απόφαση να μην ξαναπαίξει στον κινηματογράφο.