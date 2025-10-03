Ελένη Ράντου για Μπισμπίκη: «Αν ξαναπέσω σε άλλη δημοσίευση για το τροχαίο, θα τα κλείσω όλα, σιχάθηκα»

Η Ελένη Ράντου ξέσπασε μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook για τις αμέτρητες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει και αφορούν το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, σε αντίθεση με την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι που δεν τυγχάνει αντίστοιχης προβολής.

«Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προσφέρει τη ζωή του με αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου.

Εντάξει, καταλαβαίνω... Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά, πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας.

Αλλά αν ξαναπέσω σε άλλη δημοσίευση για το τροχαίο, θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωσή μας μέσα... Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν», έγραψε η Ελένη Ράντου.