Μια αναδρομή σε στιγμές και ανθρώπους της ζωής της έκανε με τη βοηθεια της Νίκης Λυμπεράκη η ηθοποιός Ελένη Ράντου η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του MEGA «Πάμε μια βόλτα;».

Η βόλτα ξεκινά από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και που, όπως λέει η ίδια, δεν έφυγε ποτέ από μέσα της. Μέσα από εικόνες, αναμνήσεις και ιστορίες γεμάτες τρυφερότητα, χιούμορ και νοσταλγία, η Ελένη Ράντου θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρθηκαν σε στιγμές τους με αγάπη και χιούμορ.

Μία από αυτές και η κουμπάρα της, η οποία αποκάλυψε στην εκπομπή το πρώτο πράγμα που της είπε όταν γεννήθηκε η κόρης με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Νικολέτα.

«Όταν η Ελένη έμεινε έγκυος και έκανε τη Νικολέτα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "γέννησα και θέλω να σου πω κάτι, το παιδί δεν έχει τη μύτη"», αφηγήθηκε η κουμπάρα της που ξάφνιασε τη Νίκη Λυμπεράκη που περίμενε κάτι πιο ρομαντικό.